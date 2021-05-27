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溪湖湳底社區增3人染疫　295自主健康管理者改14天居家隔離

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

國內疫情仍持續嚴峻，台灣27日本土病例新增404例，校正回歸267例，其中彰化新增10例，校正回歸3例，其中水果盤商傳播鏈再度新增7例、桃園返鄉2人、萬華傳播史1人、台北大學生返鄉1人，另2例目前感染源仍有待釐清。衛生局長葉彥伯也向民眾呼籲，由於此次確診中有5名確診者都是在居家隔離中發病，顯示出採檢陰性不代表就不會發病，此外湳底社區新增3名社區感染，針對已匡列295名原自主健康管理的民眾，提升其防疫等級，改為進行14天的居家隔離。

▲彰化防疫記者會。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）

▲彰化27日防疫記者會，水果盤商傳播鏈新增7明確診者，其中有3名為社區傳播。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）

彰化縣衛生局長葉彥伯就表示，此次新增的確診個案中水果盤商新增7人，累計90人；萬華傳播史新增1人，累計8人；桃園返鄉新增2人，累計7人；台北返鄉大學生1人，累計2人；單一傳染個案新增2人，累計10人，目前感染源仍有待釐清。

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▲彰化防疫記者會。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）

▲彰化防疫記者會公布確診者感染源，其中有2名確診者感染源仍有待釐清。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）

葉彥伯指出，27日新增與校正的13名個案中，有5例是在居家隔離期間發病採檢後確診的，由於都是居家隔離者因此縣府對於其行蹤較容易掌握，不會傳到家戶以外的範圍。

不過較為特別的是社區傳播新增3例，為溪湖湳底社區的感染個案，為66歲的男性最早在19日出現症狀，25日採檢確診；69歲男性與其68歲的妻子25日出現症狀，26日採檢確診。

▲▼彰化防疫記者會。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播，以下同）

▲湳底社區傳播感染情形。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播，以下同）

葉彥柏解釋，由於湳底社區本身就為感染風險的熱區之一，確診的3名個案衛生局也都已進行匡列，並在居家隔離當中發病確診，此次的案例也顯示並非第一次採檢為陰性就沒事了，衛生局評估過後，為預防風險再度擴大，將對295名原作自主健康管理的個案提高其防疫等級，改為進行居家隔離14天。他強調，採檢陰性不等於沒有罹病風險，因此衛生局評估後大致分為2類，風險高的民眾必須再做14天的居家管理，風險低的民眾則必須再做14天的自主健康管理。

▲▼彰化防疫記者會。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播，以下同）

▲衛生局長葉彥伯強調採檢陰性不等於不會發病。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播，以下同）

此外，對於桃園返鄉群聚新增2人，葉彥伯表示為該案的大兒子在南部所就讀的五專同宿舍同學和同學哥哥，2人在5月21日發病；萬華家族國中生群聚案，確診的目前皆為同班同學，該案感染率更是高達6%，而台北返鄉大學生中新增1人，葉彥伯也再次呼籲，希望民眾自感染熱區返鄉後，務必一定要做14天的自主健康管理。

▲▼彰化防疫記者會。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播，以下同）

▲▼彰化防疫記者會公布桃園返鄉與萬華家族群聚確診追蹤結果。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播，以下同）

▲▼彰化防疫記者會。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播，以下同）

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