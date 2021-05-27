小吃店闆娘「1家10人全確診」！林右昌：基隆疫情走向多起家庭群聚

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

指揮中心今（27日）公布基隆市本土個案新增15例、校正回歸2例。市長林右昌表示，經分析目前多起個案，「感染趨勢」偏向家庭群聚，因此他呼籲市民在家仍要做好防疫工作。

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▲基隆市今新增17起案例。（圖／基隆市政府提供）

林右昌表示，根據指揮中心今公布17起個案狀況，其中小姑娘小吃店家庭群聚新增3例，單單小吃店負責人（案5772）全家來看，一家10人全部都確診，另外，醫院行政人員（案5203）家庭群聚新增3例；新個案賣水果夫妻檔家庭群聚（案6438、案6439）；新個案（案6629）家庭群聚增4例；親人、朋友、同事在雙北確診後染疫則有4例；自行就醫1例。

綜上觀察，林右昌認為，目前很多案例變成是家庭群聚，從外部引進家庭，再傳染給家人，形成次級傳播，因此他也呼籲回家也應注意防疫工作，多注意自身健康狀況。

▲5/27小姑娘小吃店確診個案關聯圖。（圖／基隆市政府提供）

除了小姑娘小吃店疫調專案，針對另外兩起專案（成功市場、安樂市場），林右昌說明，成功市場的攤商匡列68人，居家隔離26人，21人完成PCR篩檢，其中一人陽性為日前公布的案5208，另外5人今進行採檢，其餘42人快篩陰性，群聚案件目前為止成功市場沒有新增案例，而剩下5人結果如果是陰性，便代表有獲得控制。安樂果菜市場專案則是匡列84人，下午安排23人進行快篩，其餘61人明天快篩，日前也有針對確者診較密切的家人篩檢，結果皆為陰性。

被問到三級警戒延長，是否要向中央喊話，發放一個月工資，林右昌則說，他個人認為從現在的案例來看，給予某種生活支持或經濟上的支持是有必要的，因為多起案例發生家庭群聚，全家確診失去照顧能力、經濟支持能力，應該是要思考一個新的作法來給家庭一些支持協助，不過，發放一個月工資涉及全國性政策，「我想我們中央會整體評估考量，防疫特別預算正在立法院審查，已經有相關行政院規劃，尊重中央規劃」。