快訊／台中+10足跡曝光！家樂福、全聯都入列　泰安傳播鏈再加1人

▲台中防疫記者會。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

中央流行疫情指揮中心27日公布本土病例再新增401例，校正回歸266例，其中台中市新增7例確診個案以及3例校正回歸，而泰安傳播鏈再增加一名幼兒園家長、美樂地群聚風暴暫歇。對此，稍早市府也公布相關足跡，包含家樂福、全聯、寶雅等知名賣場都入列。

衛生局長曾梓展說明，其中4例與泰安國小附幼群聚案有關，包括案6346、6347、6351及一例尚未編號。案6346南屯區5歲女童，為泰安附幼教師案5300的學生，5月17日出現症狀，24日至泰安國小附幼前進指揮所快篩站採檢確診；案6346的35歲媽媽，為大雅區某公司行政人員，尚未編號，5月24日出現症狀，25日為照顧女兒一同至醫院負壓病房，26日採檢確診。

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案6347大雅區9歲女童，泰安國小三年級學生，為案5444的妹妹、泰安附幼教師案5635的女兒，無相關症狀，5月19日停課後皆待在家中，24日經通知列為居家隔離對象並安排採檢確診；案6351西屯區5歲女童，就讀泰安國小附幼，5月24日經通知至泰安國小附幼前進指揮所快篩，25日檢驗確診。

▲台中足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，案6348太平區58歲牧場男員工，5月15日曾至南投草屯東方紅時尚會館按摩，21日出現症狀、25日採檢確診；案6349太平區58歲工廠男員工，5月16日曾至桃園旅遊，22日出現症狀，25日就醫採檢，26日確診；案6350北區23歲日本男性，擔任大學教練，去年3月入境後未再出境，5月16日出現症狀，25日至醫院採檢確診；案6352龍井區25歲北部大學女研究生，5月15日曾至男友外公（案3010）位於新北市家中聚餐，16日返回男友台中住處，23日出現症狀，25日採檢確診，男友檢驗結果陰性。

案6541潭子區33歲工廠女包裝員，4月30日至5月1日曾至板橋旅遊，5月24日出現症狀，26日採檢確診；案6542豐原區69歲女性家管，原居住於台北萬華，5月17日全家南下回台中居住，19日出現症狀，26日採檢確診；案6761西屯區2歲男童，為案1943的外孫、案2016（重慶國小六年級確診個案）的弟弟，5月19日因匡列為接觸者，與媽媽至檢疫所居家隔離，25日發燒至醫院採檢，26日檢驗確診。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢。

今日確診個案公共場域足跡包括5月14日19時30分至20時30分北屯區「暴走中村-雞白湯拉麵」；5月15日13時30分至16時北屯區「春水堂-崇德店」、17時北屯區「寶雅北屯東山店」停留超過15分鐘；5月20日10時13分至11時13分南屯區「全聯嶺東店」、18時北區「山嵐拉麵一中店」停留超過15分鐘；5月22日16時至17時25分西屯區「家樂福西屯店」。以上足跡均已通知店家加強清消。