「結束一黨專政」口號違國安法？　港特首：要尊重憲法及中共

▲香港《國安法》通過後首次舉辦維園六四晚會傳遭警方拒發同意許可。（圖／香港01）

文／香港01

今年是《港區國安法》實施後首個「六四」，支聯會計劃在維園舉辦燭光集會，但近日有報導指警方不會批准集會。特首林鄭月娥今（27）日亦被問到，支聯會「結束一黨專政」口號會否違反《國安法》，她稱難以判斷個別個案是否合法，但香港作為特別行政區，要尊重《憲法》、尊重中國共產黨。至於不尊重到甚麼地步會違反《國安法》，林鄭稱要視乎法律、證據及行為等。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港01）

林鄭月娥出席行政會議前表示，香港是法治社會，所有事也是依法辦事，難以就每一個案件判斷是否合法，還要看證據、取證情況等。她說，香港作為中華人民共和國不可分離的一部分，享有中央全面管治權之下的高度自治，而非全面、絕對的自治。

她又指，作為特別行政區，香港要尊重《憲法》，而《憲法》亦清楚列明由中國共產黨領導，「在尊重憲法的大前提下，同樣應該尊重今日執政的中國共產黨。」她提到，今年是共產黨建黨百年慶典，大家能看到中國在共產黨領導下，國家的經濟起飛及為人民帶來美好生活，香港立場應是尊重共產黨。

至於舉辦六四集會會否違反《國安法》，林鄭月娥稱，要視乎集會內發生甚麼事，有否違反《國安法》的罪行，包括顛覆國家政權或危害國家安全的行為。

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