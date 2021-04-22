林鄭月娥稱去海南吃海南雞飯！　陸作家吐「1關鍵」狂酸

▲海南雞飯。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）



文／中央社台北22日電

香港特首林鄭月娥21日在臉書發文，鼓勵香港人赴海南工作並享用海南雞飯，引發熱議。有人諷刺將新加坡國菜當成海南菜，傷害新加坡情感；但也有作家稱，早期料理方式可能確實與海南有關。

根據林鄭月娥21日在臉書（Facebook）發文稱，香港是海南的重要外資來源地，不難找到在香港和海南都有業務的企業為青年提供就業機會。「我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」

然而這一席話卻在網路上引發喧然大波，輿論批評林鄭月娥只以字面意思便將「海南雞飯當成海南省的特產」，令人啼笑皆非。

根據香港01、頭條日報報導，善以幽默風格批評港府與中共的作家陶傑，21日於個人臉書發文諷刺，林鄭月娥將新加坡的國菜正式定位成海南菜，「會不會傷害了新加坡人民族感情？」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）



陶傑並以開玩笑的口吻呼籲海南省政府，「應該搶先在韓國人指出歷史真相之前，將海南雞飯在聯合國登記文化遺產專利」。

香港立法會醫學界議員陳沛然則發文諷刺林鄭月娥，稱「海南雞飯來自海南，揚州炒飯來自揚州，福建炒飯來自福建，廈門炒米來自廈門，上海粗炒來自上海，葡國雞飯來自葡國，瑞士雞翼來自瑞士。」

據報導，香港著名飲食專欄作家劉健威則提出另一種觀點稱，若追溯餐飲文化發展的歷史，海南雞飯最原始與初期的技術，可能確實與海南島有關。

劉健威稱，這道菜演變的過程眾說紛紜、難以考證，但以客觀而言，最終把這道菜式發揚光大的，是新加坡和馬來西亞等國，和海南島沒有太大的關係。「海南島現在都未必流行海南雞飯」，也未曾聽過「海南島正宗海南雞飯」的說法。

報導另引述香港著名美食家蔡瀾過去的考究與評論指出，海南雞飯是由從海南島移民至新加坡華僑莫履瑞發展出的美食；而海南島最出名的是「文昌雞飯」，與香港常見的海南雞飯完全不同。

不過據新加坡坊間流傳的另一種版本，第一個在新加坡販售海南雞飯的華人是1930年代，從海南省瓊海市南下新加坡討生活的王義元，而莫履瑞則是當時他所雇用的員工。