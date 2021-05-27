只有萬華被註記在健保卡上！陳時中：疫情嚴峻不得不的做法

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

有媒體報導指揮中心針對「萬華高風險族群」進行健保卡註記，認為此舉有違反個資及隱私權，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，在註記上非常嚴謹，目前全台只有萬華必須被註記，副指揮官陳宗彥回應，此舉都是為了保護醫護及民眾的健康，在超過一定時間後就會依法註銷。

今(27日)上午的全國防疫會議會後記者會上，陳宗彥就首度針對「萬華高風險群健保卡遭註記」一事回應，他表示，這跟過去國外旅遊註記一樣，主要目的是要提醒醫療院所在民眾就醫時，醫師可以做出更好的診療判斷，也可以加速應有的轉診或轉檢，這是防疫非常重要的一環，希望各界不要誤解。

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下午的指揮中心記者會中，面對媒體質疑註記健保卡有違反個人隱私的疑慮，陳宗彥再度回應，此舉是為了讓醫療人員在面對病患時能有足夠資訊來做判斷跟治療，也可以加速轉診與轉檢。

陳宗彥強調，去年疫情剛爆發時，指揮中心也曾要求健保卡註記有中國旅遊史或其他去過高風險地區的民眾，這都是基於防護所必要，對於遭民眾質疑有被監視侵害隱私的部分，指揮中心在超過防疫措施的一定時間後，就會依法來做註銷，將相關資訊做銷毀，希望民眾不要擔心，此舉都是為了保護醫療人員與民眾的健康安全。

陳時中補充回應，目前僅有萬華地區註記，因為在註記上必須非常謹慎，從事後來看確實這些註記也有其必要，會要求註記並不是在汙名化萬華，而是像在註記旅遊史這樣避免相關的傳播，疫情嚴峻下這是不得不的作法，一定時間內會把它去除掉。