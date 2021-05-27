和美送肉粽喊停！老翁公園輕生鄉親怕怕　防疫優先喪家同意取消

▲彰化和美30日送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮30日要送肉粽！啟人疑竇的是這次送肉粽時間不如往常在深夜，而是從下午就開始，里長王金英證實指出，這是日前有名老阿公，抑鬱久病厭世，在和美鎮德美公園內輕生，並遵從中央「喪事不公祭」，雖然只有法師及家人不到幾人參加，但現在是疫情期間，縣府與法師溝通結果，將暫時取消。

儘管公告有強調是開貨車載運，但目前正值全台防疫的關鍵時機，加上三級警戒剛宣布要延後到6月14日，有許多人就擔心「是否會造成群聚」。和美鎮長阮厚爵表示，對於民俗科儀他都尊重，只是考量到現在疫情緊張，所以他會強力宣導，要求法會符合戶外人數限制的防疫規定，但縣府則表示嚴禁辦理宗教廟會，與喪家上午溝通結果決定暫時取消。

公告內容顯示，和美鎮竹營里德美公園30日將舉辦「鍾馗送吊煞科儀」，也就是大家俗稱的送肉粽，法會預計從30日下午2點開始，晚間10點30分至11點結束法會，接著透過貨車載運，經德美路、彰美路、西美路、中央路、中正路及中華路送到海邊，希望時間內居民盡量避開、避免沖煞。

有網友把公告轉貼臉書社團《和美幫幫》，有網友說「疫情這樣，應該也沒人敢出去吧」、「確定唉，現在疫情這麼嚴重」、「這種時候，這不算群聚嗎」、「不是吧，安撫民心下午兩點就開始，這啥邏輯，而且現在疫情那麼嚴重，可以不要出來鬧嗎」、「看是肉粽厲害還是肺炎厲害」。

王金英說，看到網友的說法大感「無奈啦」，主要事發至今許多里民反映不敢到公園，為了撫平人心，30日下午先在公園辦普渡法會，接著在辦理送煞儀式，過程中只有法師與喪家參加，全程不會超過8人，晚間要送煞出海，會分批搭車，嚴守防疫規定，但在與縣府溝通後決議先取消儀式。

縣府民政處法處長邱錦模指出，經查該送煞儀式喪家委託宮廟法師，便以宗教廟寺防疫期間不得群聚為由，上午溝通結果，喪家、法師及里長三方同意先行取消。