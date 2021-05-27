　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

和美送肉粽喊停！老翁公園輕生鄉親怕怕　防疫優先喪家同意取消

▲大村福興接續舉行送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化和美30日送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮30日要送肉粽！啟人疑竇的是這次送肉粽時間不如往常在深夜，而是從下午就開始，里長王金英證實指出，這是日前有名老阿公，抑鬱久病厭世，在和美鎮德美公園內輕生，並遵從中央「喪事不公祭」，雖然只有法師及家人不到幾人參加，但現在是疫情期間，縣府與法師溝通結果，將暫時取消。

儘管公告有強調是開貨車載運，但目前正值全台防疫的關鍵時機，加上三級警戒剛宣布要延後到6月14日，有許多人就擔心「是否會造成群聚」。和美鎮長阮厚爵表示，對於民俗科儀他都尊重，只是考量到現在疫情緊張，所以他會強力宣導，要求法會符合戶外人數限制的防疫規定，但縣府則表示嚴禁辦理宗教廟會，與喪家上午溝通結果決定暫時取消。

▲彰化和美30日送肉粽。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

公告內容顯示，和美鎮竹營里德美公園30日將舉辦「鍾馗送吊煞科儀」，也就是大家俗稱的送肉粽，法會預計從30日下午2點開始，晚間10點30分至11點結束法會，接著透過貨車載運，經德美路、彰美路、西美路、中央路、中正路及中華路送到海邊，希望時間內居民盡量避開、避免沖煞。

有網友把公告轉貼臉書社團《和美幫幫》，有網友說「疫情這樣，應該也沒人敢出去吧」、「確定唉，現在疫情這麼嚴重」、「這種時候，這不算群聚嗎」、「不是吧，安撫民心下午兩點就開始，這啥邏輯，而且現在疫情那麼嚴重，可以不要出來鬧嗎」、「看是肉粽厲害還是肺炎厲害」。

王金英說，看到網友的說法大感「無奈啦」，主要事發至今許多里民反映不敢到公園，為了撫平人心，30日下午先在公園辦普渡法會，接著在辦理送煞儀式，過程中只有法師與喪家參加，全程不會超過8人，晚間要送煞出海，會分批搭車，嚴守防疫規定，但在與縣府溝通後決議先取消儀式。

縣府民政處法處長邱錦模指出，經查該送煞儀式喪家委託宮廟法師，便以宗教廟寺防疫期間不得群聚為由，上午溝通結果，喪家、法師及里長三方同意先行取消。

ET快訊
15萬劑疫苗今配發　接種三類別出爐「雙北這些人優先」
鴻海集團引進上海BNT疫苗？　郭台銘回應了
護理師做篩檢突昏倒在地！　民眾嘆：太辛苦了
停課不停班「病毒還是帶回家」　鄉民1句話點破：問題會更大
獨／北市更新處爆替代役快篩陽性　同仁還被要求回來辦公
1天增47學生確診創新高！　校園染疫破200大關
快訊／張立昂委屈22天反轉！女大生控劈腿「手寫信道歉」曝光
中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令全公司照常上班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被紙箱砸到獲賠5萬再要40萬！他稱頭痛2年「檢查無異常」敗訴

台中51歲爆乳女出租套房接客　LINE對話：你那邊有沒有停水？

好消息！最後1消防員PCR檢測出爐　北市6勇消都平安了

疫情新詐騙！藉疫調電話騙個資　刑局統計5月暴增130件

返台沒「陰性證明」又無罩外出　直接扣存款21萬繳罰金

懷疑老同事說壞話害自己失業　莽男菜刀砍人判刑定讞

大甲美女警戴微型密錄器取締未戴口罩　網暴動：快來蒐證我

和美送肉粽喊停！老翁公園輕生鄉親怕怕　防疫優先喪家同意取消

21歲護專女遭捲車底拖行10米！多處骨折重傷　親友淚求行車紀錄器

前鎮漁港移工群聚露天洗澡...沒戴口罩挨罰！高市府：防疫不論國籍

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

被紙箱砸到獲賠5萬再要40萬！他稱頭痛2年「檢查無異常」敗訴

台中51歲爆乳女出租套房接客　LINE對話：你那邊有沒有停水？

好消息！最後1消防員PCR檢測出爐　北市6勇消都平安了

疫情新詐騙！藉疫調電話騙個資　刑局統計5月暴增130件

返台沒「陰性證明」又無罩外出　直接扣存款21萬繳罰金

懷疑老同事說壞話害自己失業　莽男菜刀砍人判刑定讞

大甲美女警戴微型密錄器取締未戴口罩　網暴動：快來蒐證我

和美送肉粽喊停！老翁公園輕生鄉親怕怕　防疫優先喪家同意取消

21歲護專女遭捲車底拖行10米！多處骨折重傷　親友淚求行車紀錄器

前鎮漁港移工群聚露天洗澡...沒戴口罩挨罰！高市府：防疫不論國籍

愛紗「重心全放男友」失聯閨蜜2個月　GiGi抓狂爆料！

北韓退出世足資格賽五場比賽結果判定無效　南韓升上小組第一

快訊／日盛證券景美分行員工確診！金融業逾40人染疫

被紙箱砸到獲賠5萬再要40萬！他稱頭痛2年「檢查無異常」敗訴

超商「冰淇淋紅茶」邪惡回歸！放進整球冰淇淋　限時第2杯半價爽喝

國產署霸氣房東！上半年租金打8折可緩繳　至少10萬戶受惠

台中51歲爆乳女出租套房接客　LINE對話：你那邊有沒有停水？

滿滿都是蒜粒！逢甲人氣大腸包小腸　鋪上酸菜黃瓜爽口不油膩

台海和平重要性　日本歐盟峰會聯合聲明擬明載

好消息！最後1消防員PCR檢測出爐　北市6勇消都平安了

社會熱門新聞

屏東男大生「敲門求學」性侵學妹　她崩潰提告：這次不想

仰德大道釀4死　傷者、死者家屬求償6千萬

快訊／文山一警分局勤指再傳一警染疫

即／新店隨機殺人案　凶嫌王秉華一審判死！

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

新店隨機殺人一審判死　凶嫌吐開庭未道歉原因

警防疫分流打假球！多縣市警局強迫警員請休假

高雄女等不到應門抓狂　遭叔驅趕她還自摔路倒

影／桃園酒吧偷營業　12男女群聚辯「來開會」

就在朋友面前…三峽男「舉槍自戕」命危急救中

門口寫紅字控「嫖妓」　整型醫女友上吊亡

即／陳時中嘆失聯者太多　北市警：剩4人待尋

新竹男瞞極毒之旅重罰30萬　遠征彰化秀妃「外帶」

21歲護專女遭捲車底拖行10米！

更多熱門

相關新聞

不限一人一室！北市專責病房將達1225床

不限一人一室！北市專責病房將達1225床

新冠肺炎疫情持續延燒，面對雙北醫療量能吃緊，指揮中心25日放寬規定，專責病房可不受「1人1室」限制；對此台北市長柯文哲26日表示，目前台北市可收治新冠肺炎個案的病床位是1023床。北市府衛生局27日表示，預估30日床位數是1225床，增加的3家醫院分別為台北榮總、三總、萬芳醫院。

獨／北港矽麗特贈800護目鏡挺前線醫護

獨／北港矽麗特贈800護目鏡挺前線醫護

龍巖逆勢漲停　股民驚呆：洩題了？

龍巖逆勢漲停　股民驚呆：洩題了？

疫情重挫雙北！　王道銀擬假日關閉忠孝敦化數位體驗分行

疫情重挫雙北！　王道銀擬假日關閉忠孝敦化數位體驗分行

護理師部落防疫中暑昏倒...網感動：足嘸甘

護理師部落防疫中暑昏倒...網感動：足嘸甘

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化送肉粽和美

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

貓用高級貓砂盆！半蹲解放來陰的

台灣存在確診黑數！專家：重症率比日本高

唐鳳出手神救援！　醫檢師：謝謝大人立刻發功

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面