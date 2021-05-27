60萬「萬華高風險族群」遭爆健保卡被註記！指揮中心回應了

▲萬華高風險族群健保卡註記這是防疫非常重要的一環，副指揮官陳宗彥希望各界不要誤解。（圖／指揮中心提供）

記者黃士原／台北報導

有媒體報導指揮中心針對「萬華高風險族群」進行健保卡註記，對此疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這跟過去國外旅遊註記一樣，主要目的是要提醒醫療院所在民眾就醫時，醫師可以做出更好的診療判斷，也可以加速應有的轉診或轉檢，這是防疫非常重要的一環，希望各界不要誤解。

有媒體調查指出，指揮中心針對有萬華高風險地區足跡的民眾，除了發送60萬封細胞簡訊外，同時進行數據分析後在健保卡上註記。陳宗彥指出，去年開始執行所有防疫時，只要遇到大規模事件，都會有經過數據分析來找出潛在風險，像是去年在鑽石公主號時就有發布過一次的細胞簡訊，而這次萬華造成的高風險狀況，指揮中心也經過數據分析做過兩次細胞簡訊，第一次是指揮中心把時間回溯到4/15～5/12，發送60萬封細胞簡訊，匡列範圍主要在三水街為主，第二次是再分析出更具風險的對象，將近15萬通簡訊再次提醒曾經在那段時間去高萬華高風險地區。

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陳宗彥會後也補充，註記主要是透過2次簡訊發送對象，分析出萬華地區有一定風險者，主要考量還是為提醒醫療院所就診時協助判斷，初估註記人數低於15萬人。

▲針對萬華區疫情警示，指揮中心曾發過二次細胞簡訊。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

至於針對「萬華高風險族群」進行健保卡註記，陳宗彥也說，這也是透過數據分析後，在具有高風險旅遊史的民眾健保卡註記，這就像之前國外旅遊史註記一樣，主要目的是要提醒醫療院所在民眾就醫時，醫師可以做出更好的診療判斷，也可以加速應有的轉診或轉檢，這是防疫非常重要的一環，希望各界不要誤解。

根據《毅傳媒》報導，指揮中心曾在5月舉行一場萬華地區高風險族群註記專案會議，會中裁示把曾在萬華高風險地區出現的60萬人進行大數據分析，除了發送簡訊外，同時也進行健保卡註記，而被註記的人以該地區從業人員、顧客及接觸者為主。

