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比客機還快！　山西建時速1000km高速飛車實驗室

▲山西高速飛車實驗室試驗工程開工。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲山西高速飛車實驗室試驗工程開工。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

高速飛車山西省實驗室揭牌暨大同（陽高）試驗線工程24日開工，試驗線長度2公里，研究試驗週期為2年。據了解，高速飛車採用磁懸浮的技術，在真空管道裡高速運行，具有遠超現今高鐵的技術，速度能達每小時1000公里，比客機飛行時速800或900公里還快。

▲高速飛車建成後時速將達1000公里，比現行的客機還快。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲高速飛車建成後時速將達1000公里，比現行的客機還快。（圖／翻攝澎湃新聞）

《中國航天報》消息指出，超高速低真空管道磁浮交通系統（高速飛車）是利用低真空管道大幅減少空氣阻力和噪聲，利用磁懸浮消除摩擦阻力，利用電磁推進提供全程可控加減速，實現最大時速1000km/h超高速「近地飛行」。

中國航太科工基於掌握的航太先進技術基礎，於2017年起佈局並積極推動高速飛車工程，目前掌握關鍵技術攻關，取得階段性的進展。據大陸國務院印發的《交通強國建設綱要》，已將低真空管（隧）道高速列車列入技術儲備研發。

該項目一期試驗線長度2公里，研究試驗週期2年，完成後將實現全尺寸、全系統，穩定懸浮推進集成演示驗證，並突破一批核心關鍵技術，未來，高速飛車的建成將實現大陸境內一小時經濟圈。

▲高速飛車透過磁懸浮系統，在真空管道內運行。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲高速飛車透過磁懸浮系統，在真空管道內運行。（圖／翻攝澎湃新聞）

大同（陽高）試驗線作為超高速低真空磁懸浮電磁推進科學實驗設施的重要組成部分，由高速飛車山西省實驗室承擔建設，中國航天科工三院、中北大學、山西建投等國內優勢技術單位聯合參與，是大陸首條開工建設的超高速低真空管道磁浮交通全尺寸試驗線。

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