加州矽谷槍擊案8死！槍手身份曝光　趁維修列車時槍殺熟人同事

▲加州槍擊案釀8死。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國時間26日上午6時30分（台灣時間當天下午9時30分），加州聖荷西（San Jose）河谷運輸管理局控制中心（VTA）發生槍擊事件，最終造成包括槍手在內至少8死。據警方最新消息指出，槍手也是VTA的員工，且與被害人均熟識，現場還有至少一個以上的爆裂物；警方以及拆彈小組在現場進行近一步調查。

綜合路透社、CNN與FOX地方新聞台報導，聖塔克拉拉（Santa Clara）郡警長大衛（Russell Davis）在記者會中指出，槍手和被害者均是VTA員工，工作地點交通控制中心便是槍手與受害者上班的地點，與當地機場僅相距一條高速公路，而且就在郡警長辦公室旁邊，與辦公室為鄰。

▲▼槍手趁維修列車時傷害另外7名維護人員，警方發現還有爆裂物後立刻進行搜查。（圖／路透）

大衛表示拆彈小組發現至少一個爆裂物，在現場內進行擴大搜索，但並未透露任何進一步的相關細節。《聖荷西水銀報》（San Jose Mercury News）和其他當地媒體指出，槍手名叫卡西迪（Samuel Cassidy），現年57歲，是該中心的維護人員，他自2012年起便在該單位任職，一開始職務頭銜是電工，接著被升職為分局維護人員，去年的年收入為10萬2000美元，另有員工福利和加班的2萬美元。

VTA董事會主席漢德瑞克斯（Glenn Hendricks）在記者會上表示，本起事件是一個恐怖的悲劇，VTA對逝者家屬表達哀悼之意。他說事件發生當時維護人員們正在一個鐵路路段對列車進行維護，人並不在控制中心裡。