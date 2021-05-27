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中南部若失守全台疫情悲觀　蘇益仁推彰化模式：未來2週是關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

台灣26日新增302例本土確診、11例死亡，另外校正回歸331例。雖然中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為整體疫情並無急速惡化，但前疾管局長蘇益仁提醒，近日中南部陸續出現確診者，一旦守不住，全台疫情將趨於悲觀，未來2週是關鍵期。

▲▼基隆重症婦曾到過彰化竹安宮、普天宮，縣府連兩天大消毒，確保安全。（圖／彰化縣政府提供）

▲蘇益仁建議中南部各縣市可以參考「彰化模式」。（圖／彰化縣政府提供）

國內26日新增302名本土確診，另有校正回歸本土個案331例，確診個案中增加11例死亡，也創下單日死亡數新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中同日在記者會中表示，目前整體疫情並無急速惡化，是否有改善值得觀察。

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而前疾管局長蘇益仁向《聯合新聞網》表示，中南部不少縣市近日陸續出現零星個案，代表雙北擴散效應已經出現了，大家一定要謹記萬華群聚案的教訓，各縣市可以比照「彰化模式」，一發現小型群聚立即大規模匡列，同時配合普篩，才能快速切斷傳播鏈，否則中南部一旦失守，全台疫情將趨於悲觀，未來2週將是疫情發展的關鍵。

▲▼國家衛生研究院新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會,何美鄉,蘇益仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲蘇益仁。（圖／記者洪巧藍攝）

此外，指揮中心日前宣布延長三級警戒至6月14日，包含端午節3天連假，讓不少民眾十分擔憂，這樣的日子到底還要持續多久。精神科醫師潘建志26日在臉書PO文中提到，他選了以色列、紐西蘭和韓國的封城警戒強度，轉化成數值的曲線起伏圖給大家參考，台灣自從去年1月疫情爆發，享受大約一年多的自由時光後，現在疫情再度出現破口，國外學者便把台灣評定為「74分」。

潘建志指出，以數據來看，上述3個國家第一次封鎖城都是80分，但重點是，這3個國家的封城都是始於武漢病毒株，而非現在傳染力更強的英國變種病毒。至於時間長短，他表示，這3個國家是接近四級封城警戒才把疫情壓下來，大概都需要2到3個月，且解封後再過1到4個月又要升級，台灣究竟何時能解封，大家看完數據心裡應該有底。

台灣第三級警戒，會持續多久?有必要昇級嗎? 我挑了三個國家給大家參考:以色列，紐西蘭和韓國。圖中的曲線，是封城警戒強度，轉化成數值後的曲線起伏。從去年一月開始，台灣享受了一年多的自由，破口後，現在的警戒強度，被國外學者評定為74分。在以/...

BillyPan 潘建志醫師發佈於 2021年5月25日 星期二

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