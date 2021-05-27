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上海復星可拿1.5億劑BNT疫苗　陳時中「一句話」曝對這款有興趣

記者黃翊婷／綜合報導

上海復星集團有意提供代理的BNT疫苗給台灣，指揮中心指揮官陳時中22日表示沒有收到任何人申請，但在26日的記者會上被問到是否會考慮接受中國提供的疫苗，他坦言，「對他們沒在打的有點興趣」。據了解，若BNT疫苗進口獲得批准，原廠將向中國供應至少1億劑的疫苗。

▲▼輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）

▲BNT新冠疫苗。（圖／路透）

由於台灣疫苗用量吃緊，上海復星醫藥集團董事長吳以芳日前接受中國官媒《新華社》採訪時，表明願意提供疫苗給台灣。而繼金門喊話擬自購疫苗之後，南投縣長長林明溱也表示，想自行購買上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗「復必泰」。

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總統蔡英文則隔空回應，疫苗的購買，都必須由中央來統籌；陳時中22日也表示，衛福部並未收到任何相關申請。但在26日的記者會上，陳時中表示，疫苗是救命的東西，不過也有一定的風險存在，審查必須很嚴謹，「他們（中國）沒在打的我們有點興趣，他們在打的我們不敢用」。

根據《中國時報》報導，BNT輝瑞疫苗尚未在中國獲得批准，如果獲准，將成為中國使用的第一款進口疫苗；知情人士透露，上海復星已經與BNT談妥預計購買1億5000萬劑疫苗，現階段就等官方批准上市，預計最快7月應該就能獲得授權。

至於為何中央對上海復星提供的疫苗抱持疑慮，「盾牌牙醫」史書華在資深媒體人周玉蔻的節目《蔻蔻早餐》中提到，上海復星的疫苗還有許多不確定性，例如是否真的是原廠提供以及保存期限等等，都還是未知數。

▼陳時中認為疫苗雖然可以救命，但也有風險，審查上很嚴謹。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

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