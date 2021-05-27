貴人運護身！「4星座」水逆期間運勢爆棚



▲四個星座水逆期間反倒因為貴人的出現，運勢有所改變。（圖／Unsplash）



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話說今年第二波「水逆」，即將在國曆5月29日登場，會一直持續到6月下旬，水逆總是給人一種「事事不順」的鬱悶感，不過《科技紫微網》點名四大星座，反而在水逆時期．可能因為貴人運的協助，化解阻礙，究竟誰上榜，一起來看看吧！

牡羊座

牡羊座可說是今年好運榜單的常客，雖然水逆期間會感到許多事情不順自己的意，不過牡羊座似乎能感覺到，最近很容易交到新朋友，或是和原本不熟的人有了更密切的往來，這些新建立的人際關係，可能成為你好運路上的助力，甚至是你的大貴人。

水逆期間所遇到的不如意，讓你備感焦慮、壓力破表，試著找朋友聊一聊，交流彼此的想法，化解你內心的不安。

處女座

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處女座因為水逆的關係，不少事業上的小危機接踵而來，讓一向謹慎的你亂了分寸，職場夥伴可能成為你的貴人，與你一起並肩作戰，完成任務。甚至讓主管注意到你的好表現，如果有升職加薪的想法，不妨把握時機試試看。

如果你即將開始新的專案，或是進入新的領域，多和身邊的貴人們溝通，無意間你會發現，之前被你忽略的細節，如此一來，不只能為你打開新的視野，更為之後的進度打下好基礎。雖然水逆的威脅仍存在，不過你已經靠貴人相助努力突圍，順利向前邁進。

獅子座

獅子座可得把握這次水逆，是你揚眉吐氣的好機會來，身旁的親友同事都有可能成為你的貴人，首先，感情上，可能是貴人牽線，介紹一個令你滿意的對象，也有可能靠貴人幫忙，使你追到心儀已久的男神或女神。

其次，事業上，你的積極努力，有望迎來貴人的慧眼提拔，使你在職場上感到得心應手、一帆風順，財運方面，也有不錯的發展，如果順利升官，當然對正財有利；偏財方面，留意同事們帶來的投資情報，搞不好獲利比正財還要多。

摩羯座



水逆作祟，最近摩羯座老是覺得溝通不良，但絕對不能因此封閉自己，這時更要花時間去經營你的人脈圈，可以和同事聊些工作以外的話題，可能得到意料之外的回報，或是朋友一個善意的提醒，使你茅塞頓開，抓住即將錯過的財機。



貴人運的加持下，會讓你感覺如有神助，過去的辛苦付出，終於換來豐厚的收穫，就算是水逆期間，也要多認識新朋友，特別是不同職業、不同環境的新人脈，都是你的貴人，為你開拓了新視野，認真努力的你，成功就在不遠處。