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貝佐斯成為「007」的老闆！　亞馬遜2300億收購「米高梅影業」

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos） 。（圖／達志影像／美聯社）▲貝佐斯與前妻MacKenzie Bezos。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜買下米高梅影業， 創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）正式成為007的老闆 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

全球電商巨頭亞馬遜（Amazon）以84.5億美元（約新台幣2300億）收購美國經典老牌電影產業品牌米高梅（MGM Studios）這將是亞馬遜自2017年斥資137億元收購全食超市（Whloe Foods）以來最大規模的收購案，同時也代表公司正式進軍娛樂產業與串流媒體服務。

米高梅是歷史悠久的電影公司品牌，擁有4000部電影及17000小時的電視節目，包括《金髮尤物》（Legally Blonde）、《侍女的故事》（The Handmaid's Tale）、《洛基》（Rocky）及《頑皮豹》（Pink Panther）等，其中，《詹姆士龐德》（James Bond）系列是史上最有價值的電影之一。

▲▼《007生死交戰》劇照，《007生死交戰》海報，《007生死交戰》首圖。（圖／UIP提供）

▲《007》系列是米高梅最經典的角色。（圖／UIP提供）

亞馬遜資深副總裁霍普金斯（Mike Hopkins）在一份聲明指出，這項收購背後真正的價值，是公司計劃與米高梅團隊重新設計和開發的IP寶庫，將米高梅的傳奇與亞馬遜結合是相當振奮的，這為高品質的「說故事」提供了更多機會。

亞馬遜在完成收購交易過後，股價幾乎沒有變動。

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