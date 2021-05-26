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停課15天退1900元！他提醒幼兒園「別兩頭賺」：麻煩照給老師薪水

▲▼幼稚園。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲幼兒園示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

全國各級學校停課延長到6月14日，許多家長向幼兒園提出申請退費，結果卻出乎意料。律師林智群表示，他本以為兩個孩子退費至少1萬5000元，最後到手僅1900元，讓他直呼「麻煩照給老師薪水別給他們放無薪假兩頭賺嘿！」

律師林智群在臉書PO文，表示幼兒園停課半個月，一人僅退午餐費跟材料費1900元，「兩個小的一個省1萬，兩個2萬，（至少）退1萬5，不無小補」。對此，幼兒園表示是依照台北市規定退費。

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「家長再崩潰一次！」林智群說，依據台北市幼兒園收退費辦法第8條第2項規定，因為疫情停課，只退午餐費、點心費、活動費跟交通費，其他不退費，「麻煩照給老師薪水別給他們放無薪假兩頭賺嘿！」

▲▼停課15天只退1900元！律師提醒幼兒園「別兩頭賺」：麻煩照給老師薪水。（圖／翻攝律師林智群臉書）

▲林智群認為退費少，就該給老師薪水。（圖／翻攝律師林智群臉書）

許多網友看完紛紛留言，「新竹也是這樣，全國統一的樣子」、「高雄也是這樣」、「我兒子的幼稚園還沒有退費辦法呢」、「不然你要人家怎麼付幼兒園老師的薪水？」「其實很多幼兒園老師是無薪假，沒退費也是無薪假」、「現在怕的是繼續停下去～轉眼又要繳註冊費了啊」、「其實不會在意這個錢，而是希望老師們都能拿到薪水」。

此外，有許多教保員在臉書粉專「靠北，幼教老師也是人」PO文，表示停課延期，沒上班的老師都在放無薪假，擔心學校倒了就沒有收入；也有人說，他們園長表示值班全薪，居家半薪，「值班表：園長每天，教師大中小輪流每日2位」。

許多教保員在底下留言，「園長扣不到任何薪水」、「這我能接受，不像我們全無薪」、「我們老闆直接說沒薪水」、「早就無薪了，不會倒，安啦」、「學校的營運成本+獲利，已經算在註冊費了，所以妳倒了學校也不會倒」。

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