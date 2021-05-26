防疫居家上班壓力更大？拚命工作久坐少動　留意身體5警訊

▲受新冠肺炎影響，不少人開始居家工作，久坐加上姿勢不正確，容易引起各種健康問題。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

平時待在辦公室上班，久坐時間已經很長了，現在為了防疫居家上班，有些人更因為無法好好切割公私時間，反而工時變更長，壓力跟著變大；結束工作後太疲憊，只想繼續用電腦追劇、看影片，不想再動腦；叫外送來吃懶得自己煮。而這樣一整天都坐著的生活模式，讓身體變得更僵硬、精神也更懶惰。惡性循環之下，你的身體也開始發出警告，要你好好照顧自己了嗎？國外網站《Bright Side》列出以下5點身體信號，如果身體正在出現這些症狀，記得趕緊調整生活形態，幫助身體找回健康。

1、眼睛浮腫

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久坐不動讓身體長時間處於同樣的位置，對代謝排水產生阻礙，是雙眼浮腫的原因之一 。可以透過瑜伽運動，不同的體位法會對頭部施加不同的壓力，有助於血液循環、利於浮腫。試著在日常活動找時間進行瑜伽動作、伸展身體，那麼浮腫的問題自然可以消除。

2、便秘

現代人的生活習慣是大部分的時間都坐在椅子上，這會讓食物需要花費更長的時間才能通過大腸 ，如果水分又攝取不足，就很容易導致便秘。不想再為便秘所苦，那就培養運動習慣吧！運動可提高腸胃消化道的效率，即使只是很簡單的伸展運動，每天都做也能預防便秘。

3、變得健忘

最近是不是經常想到有事要做，結果一被打岔的下一秒就想不起來原本要做的事情是什麼？有研究指出，經常久坐不動的人，在大腦負責記憶事物能力的區域會變弱；而鍛鍊體能、運動則被證明可以增強記憶力。動起來吧，既能讓身體變健康，也能讓大腦活躍，何樂而不為。

4、膝蓋受傷

長時間一直坐著沒動，會讓全身關節變得緊繃，嚴重的話會導致關節炎和骨關節炎症狀，若是原本體重超重的人，不靈活的膝關節更容易因超過負荷而受傷。最好時不時起身活動筋骨，並且固定安排時間鍛煉肌力和體能，增肌能更好帶動身體活動。

5、渴望糖分

工作節奏緊繃、生活壓力大都讓人好想吃甜食來撫慰自己的心靈。但高糖分食物同時會為身體帶來負擔，不如透過運動、體能訓練同樣能舒壓、讓心靈愉快，還能抑制想吃糖的慾望。運動時可以增強能量並且腦中會釋放腦內啡，令人感覺身心愉快。