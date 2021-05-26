彰化累計111確診！新增2例足跡：搭統聯、汽車旅館待2個半小時

▲彰化縣政府線上防疫直播記者會。（圖／翻攝自王惠美臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮官陳時中指出，彰化今天新增2人確診，校正回歸3例，但有眼尖的民眾發現表列沒有校正回歸，今年總累積確診人數111例。彰化縣指出確診者1個是大學生從台北返鄉確診，1個是72歲的大舅子缺水返家洗澡確診，同時公布確診者足跡曾於21日下午到楓采汽車旅館消費超過2小時30分。

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王惠美指出，截至今天已經完成篩檢有7977人、居家隔離有1271人，陽性率1.39%，目前有15名居家隔離者已經發病；水果盤商傳播鏈有83案，萬華家族聚餐累計有7案，秀妃養生會館7案，新增1名單一感染確診個案(累計9人)，另外桃園返鄉個案群聚原來有4例，今天增加一例。

葉彥伯指出，秀妃養生館新竹男確診案，警方已經根據帳冊及監視器查出，養生館已於15日閉門暫停營業，新竹男與秀妃養生館的按摩女是舊識，2人曾在新竹工作，當天沒有進到養生館內，目前新竹也已經修改足跡。

彰化縣目前各醫院的疫苗幾乎已經用罄，日前在彰化縣防疫指揮中心參加原本由各縣市副首長與中央召開全國防疫視訊會議連線，並透過視訊向中央建議爭取疫苗，希望能對疫情緩解有所幫助，目前已經撥放6500劑，要給第一線的醫護人員使用。

王惠美表示，因為彰化縣是中小企業的原鄉，許多上市上櫃公司以及隱形冠軍都在彰化縣，這些企業的經營者對於企業員工的健康也十分關心，不斷地向縣府反映是否能夠自行經由合法管道購買疫苗使用，因此建議中央開放讓企業可以有管道合法採購疫苗，藉由民間的力量一起來防疫。