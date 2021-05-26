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AIT處長提「台確診相對少」影響美援疫苗？陳時中駁：這是他個人看法

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

台灣疫苗目前處在供不應求，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今（26）日對此表示，美國總統拜登（Joe Biden）先前宣布將釋出的疫苗仍在擬定如何分配，但台灣確診數相較全球仍屬較低，似乎意味著台灣拿到美國疫苗機會較低。指揮中心指揮官陳時中則回應，這是酈英傑的個人看法，跟美國未來的疫苗分配並無直接關係。

酈英傑稍早線上舉行卸任記者會時，針對「台灣是否有機會取得美國疫苗」的提問回應，相較全世界各國，台灣確診數算低，且周圍國家疫情升溫。而拜登提及的疫苗分配標準仍在擬定，將考量接受國家確診率、接種率、醫療量能等因素。

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▲▼酈英傑舉行線上卸任記者會。（圖／翻攝自美國在台協會AIT）

▲酈英傑舉行線上卸任記者會。（圖／翻攝自美國在台協會AIT）

酈英傑甚至提到，他了解台灣正自行研發疫苗，「說不定幾個月後就會出來」，美國將持續在各個層級與台灣就疫苗密切討論，並稱讚台灣以「台灣模式」有效控制疫情，相信此次同樣能度過難關。

外界憂心，此番言論是否意味著台灣取得美國疫苗的機率低？陳時中在記者會上表示，這應是就酈英傑在台灣的觀察，進而發表自己的看法跟見解，「我相信跟未來美國分配疫苗沒有直接關係」，他也在台任職非常久，若美國有朋友進行相關探討，便會針對國際情況做比較，但這是個人看法的部分，「我認為那是無關」。

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