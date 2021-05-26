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宅在家讓Switch近一週狂賣　電商平台強調貨量充足

Switch（圖／蝦皮購物提供）

▲防疫宅在家，推升居家娛樂需求，帶動電玩遊戲買氣，Switch再次飆出銷量。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫待在家裡時間變多，為了打發時間，遊戲機、遊戲片、點數卡等電玩娛樂需求高漲，尤其Switch近一週增加2倍銷量再次熱賣，相較於去年賣到一機難求，今年電商平台強調貨量充足，不過近期網購訂單爆量影響出貨時間，就有人5/20下訂後，至今仍未收到貨。

疫情期間待在家，最需要找一些居家娛樂來消磨時間，帶動電玩遊戲熱銷搶手，東森購物ETMall表示，疫情升溫，再加上遠距辦公與全國停課等影響，電玩商品銷售有明顯成長，Switch以及鍛練健身類型遊戲片最近買氣高，業績較平常增加約3～4倍，目前站上推薦「Switch 藍紅手把組（公司貨）+皮克敏3豪華版遊戲片」，活動價10,980元；另外，點數卡也較平常業績成長約1倍，又以MyCard點數卡、貝殼幣、PSN卡最熱賣。

防疫也帶動Yahoo奇摩超級商城「電玩」業績2倍成長，其中Switch、PS4最受歡迎，5/31前更推出限時特賣9折起，Switch經典紅藍機+LABO機器人組萬元有找。蝦皮購物的Switch買氣同樣翻倍，經典款紅藍主機至5/28每日限量下殺87折只要8,499元，同步精選「魔物獵人PS4 / Switch Pro手把保護套」、「瑪利歐超級衝刺Switch無線控制器」等IP遊戲配件49元起。

從整體來看，電玩主機仍以Switch人氣最夯，像是PChome 24h購物站上Switch遊戲主機近一週也較上月（5/15～5/21對比4/15～4/21）銷量成長2倍，以「任天堂 Nintendo Switch藍紅雙遊戲組」及《健身環大冒險》最熱門，目前站上相關商品貨量都充足。

博客來的任天堂相關商品上週（5/14～23）銷量表現，較疫情升溫前一週成長近4成，除遊戲主機外，《健身環大冒險》重新奪冠，適合全家大小動起來的運動類型成為採購重點，購買年齡分布平均，男女比約4:6，以上班族居多，另也指出貨量目前還很充足。

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