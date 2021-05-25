高雄爸狠砸210萬幫兒「買官」　友人唬爛啦！想進中鋼夢碎

▲高雄地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名李姓男子為了要安排小孩到中鋼工作，花210萬要幫兒子在中鋼買一個職務，沒想到一切是個騙局，工作跟錢都不見了，一怒之下提告當初宣稱可以「安排人事」的林姓友人，高雄地檢署依照詐欺罪將林姓友人起訴。

李姓男子當初聽信28歲林姓友人之言，林宣稱自己跟中鋼裡頭的人事高官熟識，可以走後門、安排李男的兒子進中鋼，但要花150萬的疏通費用，李男信了並依約付款。沒想到1個月後，林姓友人又表示再付60萬的代辦費，可以弄到「師級」的職務，薪水比原來講好的職位1個月可以多1萬塊。

李男為了兒子一口氣砸210萬，卻苦等不到錄取通知，李男越想越奇怪，詢問林姓友人，對方卻藉故推託、不願意出面解決，李男驚覺被騙，憤而提告，高雄地檢署25日依照詐欺罪起訴。

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