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直擊無罩聊天！文山區北市確診第二高　里長崩潰：老人家不看新聞

記者陳俊宏／綜合報導

台北市的確診案例截至25日，以萬華661例最多，第二名是文山區有79例確診，雖跟萬華差距很大，但當地沒飲酒店或茶室，而且人口相對單純，怎麼會是第二名？當地樟文里里長林淑珠表示，民眾無視盡量不出門的規定，市場人潮很多；且當地因人口年齡較大，老人家沒看新聞不知道危機，喜歡串門子，但口罩都沒戴好。

新冠肺炎持續延燒，儘管三級警戒並未強制禁止民眾出門，但為了讓防疫工作順暢，台北市長柯文哲喊出「自主封城」，要市民一起待在家裡齊心防疫。沒想到文山區的木新市場竟天天人潮聚集，甚至還出現攤商和民眾不戴口罩等問題，恐形成防疫破口。警方加強巡邏取締，配上大聲公提醒，外出未戴口罩可罰3000元到1.5萬元。

直擊無照聊天！文山北市確診第二高　里長崩潰：老人家不看新聞。（圖／東森新聞）

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▲▼直擊文山區民眾外出未戴口罩。（圖／東森新聞）

直擊無照聊天！文山北市確診第二高　里長崩潰：老人家不看新聞。（圖／東森新聞）

林淑珠呼籲，不要做沒必要的移動，或沒有必要的逛街，「結果我們這裡人很多，所以我們非常的緊張」，每天跟警察宣導3、4小時，思考要怎麼樣守每一天，每一天心情都很崩潰。

截至25日，台北市確診案例中，萬華第一有661例，第二是文山區有79例確診，雖兩者比例懸殊，但文山區沒飲酒店、沒茶室，照裡說應該是很單純，怎會是確診第二高？對此，林淑珠說，居民每天串門子，或走路經過，老人家不看電視、不看新聞也不看LINE，不知道所謂的危機在哪裡，有時候聊聊天，口罩就放在下巴，或有時咳嗽把口罩拿下來。

直擊市場內，有阿伯找攤商串門子卻沒戴口罩，另一名大姐挑水果，挑到把口罩拿下來試吃，或是在騎樓下，大家口罩一拿，直接吃起東西來，都增加染疫風險。

▼一名大姐拉下口罩試吃水果。（圖／東森新聞）

直擊無照聊天！文山北市確診第二高　里長崩潰：老人家不看新聞。（圖／東森新聞）

▼里長林淑珠說，每天都很崩潰。（圖／東森新聞）

直擊無照聊天！文山北市確診第二高　里長崩潰：老人家不看新聞。（圖／東森新聞）

▲▼文山區的木新市場外每天人潮眾多。（圖／議員王欣儀研究室提供）

▲▼文山區木新市場外每天人潮眾多。（圖／台北市議員王欣儀研究室提供）

▲▼文山區的木新市場外每天人潮眾多。（圖／議員王欣儀研究室提供）

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