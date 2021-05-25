呱吉評論林瑋豐「看不出跟民進黨的關係」　起碼是個立場一致的人

▲台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

親綠寫手林瑋豐遭質疑自導自演炒作「認知作戰」話題，在PTT引發「反串之亂」。對此同樣熟知網路生態的台北市議員「呱吉」邱威傑就發文評論指出，看不出來林瑋豐跟民進黨的關係，從過往的認識起碼林瑋豐是個立場一致的人。

呱吉在臉書發文評論表示，他過去從沒講過只有白色有網軍，也沒說過綠營沒網軍，而是他觀察到「2020大選後」（時間），「PTT」（地點）的綠營聲量突然大幅消退，大概是覺得選後「暫時」不需要了。

呱吉強調，這段話的意思就是綠營也有操作網路聲量，但他的觀察是選後PTT上突然大幅消退的現象，這件事已說明過n遍了，這是一個限定時間、限定場所的觀察。

呱吉說，「我就是一個常常被傾綠粉專或帳號痛罵的人，我幹嘛幫民進黨擦脂抹粉」。

▲呱吉認為，引發「反串之亂」的林瑋豐，至少是個立場一致的人。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）



呱吉再切入正題談到，林瑋豐「應該」不能當作是網軍來討論，「我說應該，是因為我跟他也不熟，好像只在現實中碰過一次面。甚至可能沒有。所以我無法幫他行為做任何背書」。

呱吉說，，一般講網軍是指收錢辦事的人，或至少有得到一些非可直接對價關係之好處的人，林瑋豐是拿眼球的薪水，眼球不論從哪個角度看，「我都看不出跟民進黨的關係」，而林瑋豐任職「眼球」前，也從事許多媒體相關工作，「我從沒看到他因為工作而改變政治立場」。

呱吉強調，「我或我身邊的朋友都被他『批評』過，所以我其實沒什麼好幫他講話的，但他起碼是個立場一致、沒啥改變的人，雖然我不會認同他講的每句話，但起碼是個我願意尊重意見的人」。