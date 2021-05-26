獨／全台最小案例！2個月男嬰「打完預防針發燒」確診　住院現況曝

▲2個月大徐嬰確診。（圖／讀者提供）



記者崔子柔／綜合報導

徐姓男嬰（案4369）出生2個月13天，在其曾祖父（案3519）確診新冠肺炎後立刻進行篩檢，當晚12時被緊急通知確診消息，與其母在基隆署立醫院隔離治療，所幸狀況為輕症，目前精神、活動力正常。

徐母接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，她20日帶著2個兒子去打預防針，回家後徐嬰就有發燒症狀，但當時以為是施打疫苗的副作用，隔天中午得知同住的曾祖父確診，一家四口便立刻趕去採檢，當天晚上12點得知徐嬰確診，心痛表示「我的世界晴天霹靂，整個都崩塌了」。

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▲▼徐母入院進行貼身照顧。（圖／讀者提供）



徐嬰在23日入住基隆署立醫院治療，徐母指出，嬰兒確診沒有護士貼身照顧，雖然她本身是陰性，但為了兒子也要每天陪同待在高風險的環境裡，「現在我們無能為力，只能相信醫師」，根據醫師判斷，徐嬰屬於輕症患者，食慾降低需靠點滴補充營養，精神、活動力正常。

「我連睡都不敢睡，就怕他有個萬一」，徐母表示，兒子的年紀還這麼小，卻得承受這些病痛，實在非常不捨，另外，她認為對於像她這樣貼身照顧者，應該提供再次篩檢的資源，並已向衛生局反應，否則「到時候孩子好了，卻換我確診怎麼辦？」現在只希望全家人一起撐過這次疫情，回到平安健康的生活。