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5／26線上國際浴佛祈福　祈願佛光普照…疫情早日消弭

▲5月26日舉辦線上國際浴佛祈福大典，祈願疫情早日消弭 。（圖／淨耀法師提供，以下同）

▲5月26日舉辦線上國際浴佛祈福大典，祈願疫情早日消弭 。（圖／淨耀法師提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全球災難頻傳，疫情嚴峻，三傳（漢傳、南傳、藏傳）佛教長老們不忍眾生受苦，生大慈悲心；配合 聯合國通過的衛塞節及國際時間，同步於是台灣時間5月26日下午8:30舉辦線上國際浴佛祈福大典，共集大眾善心善念，祈願佛光普照，以此功德回向疫情早日消弭，世界祥和，天下無災難，眾生得解脫。

▲5月26日舉辦線上國際浴佛祈福大典，祈願疫情早日消弭 。（圖／淨耀法師提供，以下同）

▲淨耀法師。

淨耀法師表示，選擇5月26日舉辦，主要是配合聯合國通過的衛塞節，希望把這個訊息 傳播給全球佛教徒，疫情結束以後，希望與大家一起討論將5月份定為國際佛誕吉祥月，或者是感恩月或者是佛誕嘉年華會。

淨耀法師指出，基督教的耶誕節也是經過很長的時間討論，才選在12月25日作為耶誕節。雖然這一天並非耶穌真正的誕辰但是具有特別意義，也獲得基督徒的認同，而成為他們的耶誕嘉年華會。

他希望國際佛誕節早日實現，藉由參與慶祝佛誕當下認識佛陀，受用佛法，助眾生離苦得樂。這次選擇線上舉辦，是為了配合政府防疫政策，故以連線方式舉行，也希望全球所有的佛教徒踴躍參與。

而為加快佛誕國際化腳步，三傳長老漢傳法師-淨耀長老、南傳法師-Ven. Ronnapop Jotilabho、藏傳法師-直貢法王赤列倫珠皆以英、漢、藏語口譯；甚至於來自世界各地多位三傳長老們也以視頻帶來祝福，所有螢幕皆有英、中文字幕或是藏文呈現，並有英文版佛誕歌曲的向國際發表。

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