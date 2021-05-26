　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHA第二天！歐盟要求世衛：繼續研究疫情起源的所有假設

▲▼2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

▲2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電

世界衛生組織（WHO）公布的中國疫情溯源調查報告未能化解國際疑慮，歐洲聯盟今天在世界衛生大會討論疫情防範項目時要求WHO繼續研究所有假設，並需定期向會員國說明。

世界衛生大會（WHA）今天進入第2天議程，討論突發公共衛生事件防範與應對，會員國聽取包括2019冠狀病毒疾病（Covid-19）「大流行防範和應對獨立小組」（IPPR）以及突發衛生事件獨立監督委員會等提出報告。

歐盟在討論議題時發布聲明，呼籲WHO繼續研究疫情起源，並要求WHO繼續研究疫情起源的所有假設，且要求WHO提出明確時間表，定期向會員國說明進展。

歐盟表示只有徹底調查病毒起源及如何在人類中的傳播，才能協助世界充分理解和控制傳播，為未來做好預防和準備。另歐盟支持一項國際大流行條約，藉此增強全球面對未來大流行的抵禦能力。並強調，地圖上應該沒有空白，全世界都應該能受益於WHO的指導，並共同做出貢獻。

由WHO成立的IPPR聯合主席之一的紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）今天在會中表示，疫情大流行是在全球缺乏高層政治協調的情況下發生，因此獨立小組建議由國家元首組成一個應對「全球衛生威脅」機制會議，並納入民間社會參與，以最高政治領導承諾才能確保世界持續防範疫情大流行。

WHO今年3月3公布對國際專家組赴中國實地考察COVID-19的溯源調查報告，專家評估病毒傳人的4個路徑，分別是「比較可能至非常可能」是經中間宿主傳人、「可能至比較可能」從原始動物直接傳人、「可能」通過冷鏈食品傳人、「極不可能」通過實驗室傳人。

但這4個假設未能化解國際疑慮，美國、澳洲及加拿大等14國曾發布聯合聲明指國際專家對疫情起源研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本，因此當時世衛秘書長譚德塞說將儘快討論第二階段調查工作。

ET快訊
楊志良曝台灣回到2級時間點　關鍵3理由揭「至少到明年」
解旱有望！典型梅雨鋒南北徘徊5天時間曝　防大量降水、劇烈天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHA第二天！歐盟要求世衛：繼續研究疫情起源的所有假設

憂通膨升溫及經濟復甦狀態　美股收低81點、台積電ADR反漲0.57%

戰鬥民族超狂推廣疫苗！特種部隊荷槍實彈按門鈴　進門一針插下去

美國抗疫里程碑！第一劑疫苗施打率近5成　成年人逾6成已接種

拜登普丁會面日期敲定！　白宮：在瑞士日內瓦舉辦峰會

最新全球防疫排名出爐！「台灣大跌」掉出前10名　關鍵2原因曝光

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停「旅遊泡泡」

瑞士媒體爆：拜登與普丁將在日內瓦「首度會晤」

WHA第2天！「接棒挺台」美加日齊發聲：台灣應參加全球公衛事務

莫德納公布「疫苗對青少年100％有效」　臨床試驗數據出爐

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

WHA第二天！歐盟要求世衛：繼續研究疫情起源的所有假設

憂通膨升溫及經濟復甦狀態　美股收低81點、台積電ADR反漲0.57%

戰鬥民族超狂推廣疫苗！特種部隊荷槍實彈按門鈴　進門一針插下去

美國抗疫里程碑！第一劑疫苗施打率近5成　成年人逾6成已接種

拜登普丁會面日期敲定！　白宮：在瑞士日內瓦舉辦峰會

最新全球防疫排名出爐！「台灣大跌」掉出前10名　關鍵2原因曝光

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停「旅遊泡泡」

瑞士媒體爆：拜登與普丁將在日內瓦「首度會晤」

WHA第2天！「接棒挺台」美加日齊發聲：台灣應參加全球公衛事務

莫德納公布「疫苗對青少年100％有效」　臨床試驗數據出爐

直擊李國毅夫婦婚後首露面！妻一轉身「小腹隆起」踩平底鞋飄孕味

PO舊片被狂罵「為何不戴口罩」！　他受夠反擊…釣出一票苦主藝人

「總是說話算話」超守信用3大星座！高冷天蠍其實很講義氣

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

周予天、席惟倫深夜擠後座同車回家！疫情助攻小倆口趕進度

李國毅妻爆「藏5月胎」！已做立體超音波產檢…為泰山望族李家添後

花蓮一夜2震「地鳴聲」吵醒鄉民 　規模4.9最大震度4級

刑事局國際科3隊員「打過疫苗」快篩陽性　辦公室漏夜再消毒

蔡英文支持度跌破5成　藍營分析：基本盤崩跌「6月死亡交叉」

357人重症！確診改「2人1室」警訊　台大醫：雙北大醫院都爆了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

國際熱門新聞

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

全球防疫韌性排名　台灣跌出前10

4歲「天才女孩」智商142！僅次於愛因斯坦

273死失事地點驚見「幽靈飛機」

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停旅遊泡泡

WHA第2天　美加日發言力挺台灣

WHO：2021年確診數超越2020全年

戰鬥民族推廣疫苗！特種部隊進門一針插下去

美抗疫里程碑！近5成人接種第一劑疫苗

瑞士媒體：拜登與普丁將在日內瓦首度會晤

憂通膨升溫及經濟復甦狀態　美股收低81點

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

拜登普丁會面日期曝！　日內瓦舉辦峰會

更多熱門

相關新聞

南投草屯鎮「東方紅」傳染鏈再添1確診

南投草屯鎮「東方紅」傳染鏈再添1確診

南投縣25日新增2例新冠肺炎確診病例，其中一位草屯鎮55歲男子（案5450）曾在八大行業停業前2度光顧「東方紅時尚會館」，使得該傳染鏈再添1人達到9人；而另一名確診者（案5449）也是草屯人，南投縣政府表示，26日將針對草屯鎮啟動全縣第一個社區篩檢站，防堵草屯社區感染疫情繼續擴大。

WHA第2天　美加日發言力挺台灣

WHA第2天　美加日發言力挺台灣

他分析「疫情露曙光」　公布5大QA：明天會有初步結果

他分析「疫情露曙光」　公布5大QA：明天會有初步結果

專家預言血月影響亞洲！台灣疫情也有關

專家預言血月影響亞洲！台灣疫情也有關

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚　勞檢稽查改線上

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚　勞檢稽查改線上

關鍵字：

whowha歐盟世界衛生大會疫情起源

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

黃秋生被酸「怕台疫情逃回香港」！348字嗆爆

天后「三人行約會」親密過程被拍

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

刑大1名隊長曾接種疫苗　7天後快篩卻是陽性

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面