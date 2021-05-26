阿婆「快樂缺氧」送急救！兒拒插管：不想再讓媽受苦　最後道別惹鼻酸

▲媽媽血氧35%，兒拒插管「媽媽年紀大了，不想讓媽媽受苦」，最後一通電話告別惹鼻酸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名急診醫師25日在臉書發文，表示有一名阿婆因為喘，從檢疫所送來急診治療，最終面臨是否要插管的抉擇，儘管阿婆有意識，仍表示要詢問兒子意見。兒子不忍媽媽年紀大了，最後還要受插管之苦，考量後只要求與媽媽講一通電話，畫面相當令人鼻酸，原PO也忍不嘆說「也許是最後一通電話了」。

原PO在臉書表示，阿婆原本與全家人都在進行居家隔離，不料因為喘不過氣，從檢疫所送來急診，到院前量到血氧濃度剩下35%，是一名快樂缺氧（或稱沉默缺氧）患者，進入急診後血氧濃度一直拉不上去，最後面臨是否要插管的抉擇。

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阿婆表示「插不插管要問她兒子」，他就在電話中向兒子（由於居家隔離，無法到場）解釋病情，說明插管的好處與壞處。兒子考慮後說「媽媽年紀大了，不想讓媽媽受苦」，最後只要求和阿婆通個電話， 畫面相當令人鼻酸。

他忍不住嘆說「今天讓阿婆跟他兒子通電話，也許是最後一通電話」、「道謝、道歉、道愛、道別，人生很難」。

▲醫生原文。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻網友熱議，有人說「這真的好難，好讓人心碎的難」、「趁還有意識的時候道別，才不會遺憾」、「希望家屬別太自責，感謝辛苦的醫護們」、「看了覺得很難過」、「還是希望能有好消息」。

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