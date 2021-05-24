爸呼吸困難送醫！4小時後「隔壁床確診」　孝女自責：如果沒說要去...

▲女網友自責讓家人帶爸爸去醫院急診住院，卻剛好遇到隔壁床確診。（圖／翻攝自爆怨2公社，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

國內疫情升溫，不少醫院湧入需要篩檢的民眾。有一名女網友自責表示，因為爸爸不舒服送他去急診，後來因為隔壁床確診新冠肺炎，害得爸爸跟哥哥、弟弟都需要隔離，難過的說「如果沒說要送爸爸去急診，是否就不會跟確診者接觸了。」



女網友在臉書「爆怨2公社」自責不已地發文表示，知道疫情嚴峻，若非必要不要到醫院最好，但因為爸爸已經不舒服好幾天，持續吃醫師開的藥都未好轉，眼見狀況緊急，家人在昨日下午3點多決定帶爸爸去急診，經初步檢查後，需要在醫護人員的安排快篩通過後住院治療。

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原PO回憶，當天晚間5點半左右辦好入院手續後，由哥哥陪同爸爸下住院，「到了晚上10點多，護理師緊急通知我哥哥要幫我爸爸換病房，然後說在我爸爸後面住院的病人（我爸爸隔壁床）確診新冠狀肺炎」。她自責表示，當下聽聞真的晴天霹靂，「跟確診者在同一個密閉空間3.4小時」，害得爸爸跟哥哥隨後被隔離，弟弟因為有陪同就醫，也被公司要求去做快篩。



網友則紛紛安慰，「爸爸已經呼吸困難，送急診沒有錯，不要過度自責」、「別多想這些自責的事，爸爸都呼吸困難了，一定要去醫院的，這就只是運氣不好，不會有事的」、「若全程戴口罩 + 回家有消毒就應該不用太擔心」。也有網友表示，「自己自身防疫做好最重要，跟確診者處在同一個空間，不代表一定會被傳染，只是風險機率較高」，希望讓原PO別太自責。。