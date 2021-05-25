新北員工染疫要開罰！　公司下令：一人確診就「取消年終獎金」

▲中和某科技公司遭爆料，不願實施分流上班，卻以年終獎金、懲處來要求員工不要染疫。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

受到本土疫情升溫影響，不少公司行號都改為居家上班。不過，中和一間科技公司員工爆料，公司不僅沒有分流上班，還說若有員工確診，將會受到懲處，甚至取消年終獎金。對此，勞工局回應，年終獎金不在勞基法規範內，只能請這位員工和公司多溝通。

根據《東森新聞》報導，一則流出的群組對話訊息寫著「各位主管們：李總指示明天開始暫停遠距上班...若有任何員工感染，間接影響公司營運，將依相關損失懲處」、「如果有人感染病毒，今年年終獎金就要全面取消，理由是對公司營運產生影響」。

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▲群組訊息流出，明確提到確診員工要懲處。（圖／東森新聞）

投訴員工透露，老闆將上述訊息交代給主管，主管再向各部門同事下達，「我個人是覺得很扯，現在疫情愈來愈嚴重，而且我們又在足跡熱區裡面。」

投訴員工指出，他們5月10日曾分流上班一天，但也僅維持一天，大家就被叫回公司上班，毫無理由，還被施壓「有需求才能申請」，所以絕大多數人仍維持通勤到中和上班。不過，這兩週雙北疫情嚴峻，公司23日卻仍公告「全面停止遠端上班」。

▲雙北疫情大爆發，公司卻公告停止遠端上班。（圖／東森新聞）

投訴員工表示，雖然公司沒說會怎樣懲處，但有明確指示「如果染疫，會取消年終獎金」，其次是大部分同仁都有家庭經濟壓力，上有老下有小要照顧，深怕丟了工作，所以只能乖乖配合照辦。

據悉，這間科技公司旗下一共有2間，總員工數150人。如今祭出確診處罰，不免讓人擔心，會不會有員工為了年終獎金隱匿疫情、釀成更大的防疫破口？

新北市勞工局勞檢處表示，「目前的勞基法或勞動法令方面，針對懲處跟年終獎金是不是一定要給這個部分，其實沒有明文規範，可能就是員工要跟公司多家的溝通」。

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