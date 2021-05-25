時代力量批執政黨「認知作戰」：台灣抗疫苦哈哈　網軍反串笑嘻嘻

▲親綠寫手林瑋豐在PTT反串遭抓包，時代力量批「台灣抗疫苦哈哈，網軍反串笑嘻嘻」。（圖／取自時代力量臉書）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇24日指控，PTT八卦板協助大陸打認知作戰，甚至抹黑「衛福部疾管家」，事後卻遭起底是親綠寫手林瑋豐「自導自演」。對此，時代力量25日表示，整個過程的分工明確，一條龍的手法非常純熟，跟該媒體人自稱的自以為有趣的反串差距甚遠，並質疑這樣的操作對於釐清錯假資訊有何幫助。

時代力量25日在臉書以「台灣抗疫苦哈哈，網軍反串笑嘻嘻」為題在臉書發文表示，2018年九合一大選，台灣徹底體驗了中國認知作戰的嚴重威脅，也因此開啟了一系列的《國安法》、《反滲透法》的立法工作，就是希望避免錯假資訊的操作散佈，建構更有力的防衛性民主。

然而，時代力量指出，在網路上假扮敵對陣營散布假訊息的民主威脅，原來不只親中國的敵對勢力，也有說好要抗中保台的執政黨。台灣以擁有百分百言論自由及網路民主而自豪，倘若這份自由遭到政黨濫用，成為打擊政敵的工具，對台灣民主將會造成相當大的戕害。

時代力量表示，整個過程的分工明確，一條龍的手法非常純熟，跟該媒體人自稱的自以為有趣的反串差距甚遠，質疑這樣的操作對於釐清錯假資訊有何幫助。

時代力量認為，在防疫緊張時期，整體社會盼能獲得正確資訊以做好防疫，卻被有心人士做政治上的操作，時代力量對此提出譴責，特別是台灣疫情迅速攀升的關鍵時刻，民心高度焦慮，百工百業受到嚴重衝擊，人民的就學就業生活秩序被迫調整。

時代力量認為，就此事件而言，親綠媒體人在網路上操弄風向，同時配合網路意見領袖轉發文章，製造社會分化及對立，意圖轉移大眾關注焦點，事後不該是以「僅是反串」輕輕帶過即可。

時代力量也說，作為長期遭到網路匿名帳號及惡質臉書粉專攻擊的對象，時代力量必須嚴正指出，台灣的網路民主品質在近年加速崩壞，匿名帳號及粉專在網路上惡意操弄輿論方向，造成公共論述品質嚴重下降，背後操弄的政黨實難辭其咎。

時代力量相信，多數台灣人民厭惡這類惡意網路操作，若意圖掌握輿論風向，在重大政策及時事議題上動輒以「匿名帳號＋匿名粉專＋親近特定顏色意見領袖」的一條龍輿論製造方式碾壓民意，終究會被民意反噬，被人民唾棄。

時代力量強調，在疫情嚴峻的時刻 ，網路消息的正確性顯得更為重要，無論是假訊息是真滲透或假反串，都會製造民眾的認知混亂，進而傷害得來不易的網路民主，盼望整個公民社會要更以理性態度發言，培養網路素養來謹慎檢視網路資訊，讓網路發揮真正的民主角色。