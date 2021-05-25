快訊／北市疫苗剩2瓶「僅20人可接種」　柯文哲：若國際上有現貨要考慮

記者袁茵／台北報導

指揮中心25日公布，新增281例本土個案，分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，全國三級警戒延長至6月14日，且全國各級學校及公私立幼兒園，停止到校上課延長至6月14日止。台北市政府25日下午召開防疫記者會，針對北市疫苗數量，台北市長柯文哲坦言，北市只剩下2瓶，只能打20人。

關於停課部分，教育部25日宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。另外，針對高中以下學校畢業考、期末考與補考，國小六年級、國中九年級及高中三年級學生畢業考、期末考與補考，可採多元方式進行評量。

面對全國提升三級警戒至6月14日，並且也停課到6月14日，台北市政府於25日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處人員親自出席，預計將針對停課延長、北市線上捐款、雙北專責病房「一人一室」放寬、台北市議員林亮君助理確診，以及親綠網路寫手在疫情期間自導自演、散播假訊息部分做出回應。

關於北市剩下多少疫苗？是否足夠？柯文哲25日表示，由於這幾天要求負責防疫專責病房的醫院人員盡量打，「事實上我明白講，目前衛生局只剩下2瓶，可以打20個人。」

柯文哲說，雖然中央說27日會有40萬劑下來，但坦白講，他好幾天前就在講，40萬劑要動作快，不知道為什麼要拖到27日？聽說6月中有200萬劑，應該是莫德納疫苗，但中央沒明確說，至於8月也不知道是什麼。

柯文哲強調，中央要慎重思考，目前疫情狀況，疫苗才是解決方案，所以到底疫苗何時來，這很嚴肅題目，「如果有國際上現貨要考慮，因為拖下去不是辦法，我不認為疫情狀況可以拖到8月底，恐怕要大家想一下。」

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▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）