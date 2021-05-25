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她染疫居家隔離失聯...警破門驚見自殺　留遺言：都是我傳染給同事

▲▼ 房間,窗戶。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲死者自責將新冠病毒傳染給同事，在隔離期間自殺身亡。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本福岡市一名染疫女子19日確診後便待在家中隔離療養，然而21日卻與家人失聯，同日被警方發現陳屍家中。警方根據現場情形初步排除他殺可能，判斷應為自殺。據悉，該名女子生前就曾向身旁友人透露，自己非常自責將新冠肺炎傳染給同事，疑似是因此才會想不開。事實上，早在1月就有一名確診女性在居家隔離期間自殺身亡，並在遺書上自責寫道，「都是我傳染給女兒的。」

根據日媒報導，這名30多歲的女性住在福岡市，她的家人在5月中旬出現發燒、食慾不振等症狀，經檢測確診新冠肺炎，此後便在防疫旅館隔離治療。而該名女子本人則在19日確診新冠肺炎，並在家中進行居家隔離。同日，該名女子的公司也出現其他確診者，她隨即向友人表示，「是不是我傳染給他的？」

該名女子的家人21日起發現無法聯絡上她，因此報警處理，怎知當警方趕往現場後，卻發現女子陳屍家中。警方根據現場情況判斷，應為自殺。

事實上，早在1月就有一名住在東京都的女子因將新冠肺炎傳染給女兒，自責不已，最後在居家隔離期間自殺身亡，還留下遺書。專家表示，新冠肺炎與其他傳染病不同，很容易造成偏見，因此更容易造成患者不安或是產生對周遭人士帶來麻煩的愧疚感。

另一方面， 光是福岡縣在居家隔離的確診案例就已經高達3183人，保健所每天都會以電話聯絡隔離者，確認有無發燒以及相關狀況，如果失聯便會直接上門查看，然而由於目前人力緊繃，因此偶有疏漏。 專家也呼籲，政府應該盡快提供支援。

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