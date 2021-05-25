印度「包機婚禮」逃禁令！無罩親友嗨翻包圍新娘　160人↑擠爆客艙

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

記者吳美依／編譯

印度新冠疫情嚴峻，泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一對新人為了逃避防疫規定、如常舉行盛大婚宴，竟特地包租香料航空（SpiceJet）一架客機，邀請160多名親友出席，飛到半空中完成終身大事。新郎、新娘與親友站在客艙走道上，毫無社交距離可言，影片曝光後，引來相關單位介入調查。

根據社群媒體上流傳的影片，美麗新娘露出甜蜜笑容，等待老公替自己整理頸上花圈，2人身邊緊緊圍繞著親友、婚攝，幾乎沒人戴上口罩。其他賓客坐在較遠的座位上，雖然大部分都戴著口罩，但座無虛席，人與人之間的距離也非常接近。

BBC報導，泰米爾納德邦近日實施更嚴格的防疫限制，強制規定一場婚禮最多僅允許50名賓客參加，這對新人可能因此想出此方法，以為可以大鑽防疫漏洞。

▲印度一對新人包機舉行婚禮，超過160人擠爆客艙。（圖／翻攝Twitter@DonthuRamesh）



香料航空發言人向《印度快報》表示，一名旅行社職員出面包租這架波音737，行程預定在婚禮後出發，從馬杜賴（Madurai）飛往邦加羅爾（Bengaluru）。他強調，同仁在行前向客戶清楚告知防疫規範，包括機上不得進行任何活動。

印度民航總局（DGCA）目前正在調查中，一位官員向《印度時報》透露，該航班機組人員已被全數停職。

根據官方數據，印度疫情爆發至今，累計超過2675萬人確診、至少30多萬人死亡，但醫學與公衛專家普遍認為，實際數字遠遠更多。該國目前醫療資源嚴重匱乏，火葬場爆滿，無力支付醫療或火葬費用的貧窮家庭，被迫將親屬遺體埋葬在恆河河畔，或者直接將遺體流入水中，引發感染擴散與疫情嚴重低估的擔憂。



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