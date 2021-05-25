柯文哲開市政會議「梅花座、戴口罩」　府外單位改採視訊

▲台北市長柯文哲25日召開市政會議。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

全台進入第三級防疫警戒，為了因應疫情，行政院人事行政總處人事長施能傑日前宣布，針對公務員上班的部分，原本是用三分之一輪流分流上班，提高為二分之一，希望減少人潮的移動，讓居家上班的比例更高。而台北市長柯文哲25日召開市政會議，府外單位也採視訊方式進行。

柯文哲25日上午與台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤等人召開市政會議，由於疫情關係，府外單位改採視訊方式進行，另外府內單位也落實梅花座、戴口罩等防疫措施。

對於公務人員的上班方式，施能傑日前表示，在雙北地區的中央政府各機關，若符合條件，可從原本原則上要求三分之一的人居家上班，改為「二分之一」的人員進行居家上班，以減少接觸風險。另外和防疫重要相關的治安軍警消防等相關業務，或是業務必須24小時隨時運作維持民生所需的重要人力等行業，則不適用二分之一的比例原則。

施能傑強調，各機關居家上班者必須工作環境符合資安條件，不要處理機敏性公文，機關內要優先讓需要跨區移動的內部同仁，或非處理非核心業務的同仁優先進行居家上班。且辦公場所仍須嚴格做好門禁管制，減少非機關人員進出，落實實名制，減少人流聚集，同時繼續落實原本異地辦公分流的作法，確保任何一個機關核心業務能夠繼續運作。對於各地方政府，行政院也呼籲，可考量在維持充分防疫人力的前提下，比照中央機關進行異地上班或居家辦公等作法。