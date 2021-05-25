獨／文山一分局3人染疫！　勤指中心主任、工友PCR檢測確診

記者張君豪／台北報導

文山第一分局勤務指揮中心蕭姓巡佐，21日因疑似感冒前往新北市永和區住家附近就醫，22日下午經新北市衛生局通知核酸檢測（PCR）確認為陽性。文山第一分局立即依規定進行辦公室消毒及清查勤指中心曾有接觸史央的分局人員。但25日文山一分局同仁私下透露，包含有接觸史的警分局勤務中心溫姓主任、呂姓工友經PCR核酸檢測確定罹患新冠肺炎。

▲文山一分局22日傳出蕭姓巡佐確診，警方展開全面性消毒，但23日起再傳包含勤指中心主任在內兩人確診。（圖／記者邱中岳翻攝）

文山一警分局22日驚傳勤務指揮中心蕭姓巡佐確診後，依規定調查蕭員近日足跡及密切接觸對象，於衛生單位通知後續處理方式前，並對分局整棟大樓進行清潔消毒，並且針對分局勤務指揮中心所有警官、警員要求自主隔離並前往篩檢站進行快篩。

結果勤務指揮中心溫姓主任23日初篩陽性，且PCR核酸檢測確診，另名呂姓工友則初篩為陰性，但PCR檢測確認為新冠肺炎確診，由於呂姓工友屬於偽陰性確診案例，比較特殊，台北市衛生局確認要再檢測工友罹病的CT值，以確定呂男是否具備傳染能力。22日才進行整分局消毒的文山一分局，25日清晨再對分局駐地展開第二次全面性清消。

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