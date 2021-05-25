台灣民意基金會／侯友宜防疫表現獲49.1%肯定居冠　柯文哲31.4%居次

▲新北市長侯友宜防疫表現獲得最多肯定。（圖／台灣民意基金會）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣民意基金會25日公布最新民調，六都市長的表現方面，新北市長侯友宜獲得49.1%肯定居冠，第二名則是台北市長柯文哲，獲得31.4%肯定。

根據台灣民意基金會的民調，49.1%覺得新北市長侯友宜表現較好，其後依序由台北市長柯文哲拿下31.4%，台中市長盧秀燕拿下14%，高雄市長陳其邁拿下10.6%，桃園市長鄭文燦拿下8.2%，台南市長黃偉哲拿下4%。另外10%覺得都很好、1.9%都不好、20.4%不知道。

對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，不論哪一黨支持者，認為侯友宜表現較好的比例都最高，中性選民也有同樣的認知。從六都16縣市的角度看，每一個區域公民也都以侯友宜表現較好的比例最高，其次才是該市的市長，六都以外的16縣市合起來，侯友宜仍然是最多人肯定的六都市長，其次才是台北市長柯文哲。

此份民調由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間5月17至20 日，以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。