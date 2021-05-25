4大超商最新「暫停營業門市」一次看　近200間休店、最晚9月恢復

▲4大超商調整營業門市更新。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，全國進入第3級防疫警戒，且進出各大場所皆須落實「實聯制」，以供政府更好查詢足跡。為配合政府防疫措施，4大超商相關防疫規定也升級，包括全門市暫停開放洗手間、休息區，導入政府簡訊實聯制登記等，5月17日起也有暫時門市暫停營業，目前已有近200間店暫時關閉，《ETtoday新聞雲》整理更新名單並提供相關連結，附近居民要多加注意。

▲4大超商皆可使用簡訊實聯。（圖／記者屠惠剛攝）

為配合政府防疫，目前4大超商包括7-11、全家、萊爾富及OK mart等全門市有近200家店暫停營業，並開放至各相關網站7-11、全家、萊爾富、OK mart提供查詢，目前名單中最晚恢復營業門市要到9月，陸續更新中；本周受影響最多的為小7、全家門市，萊爾富則有更改查詢網址，一併提供給消費者，並提醒民眾要多加注意。

另，全台超商皆實施實聯制，可使用政府提供之「簡訊實聯制」登記，只需3步驟5秒即可入店，全程無須填寫任何資料，也不需要網路、不須仰賴LINE通訊軟體，十分方便，未帶手機者則提供紙本填寫資料；同步暫停開放休憩區、廁所使用，以降低人群接觸風險。