親綠寫手自導自演被鄉民逆襲！「眼球」訂閱狂掉急切割、暫停職務

▲林瑋豐自導自演被抓包。（圖／翻攝自林瑋豐臉書）



記者崔子柔／綜合報導

親綠寫手林瑋豐昨（24）日在臉書發文指控PTT八卦板協助大陸打認知作戰，抹黑「衛服部疾管家」，沒想到被鄉民抓包全是在自導自演。才剛慶祝訂閱人數破百萬的「眼球中央電視台」回應，寫手林瑋豐的言行不代表頻道立場，並已將其職務暫停。

林瑋豐被抓包以PTT帳號「bj26bj」自導自演後，在臉書連發兩篇文道歉，解釋他在大學時期就註冊許多帳號在政治板進行反串留言，且沒拿過民進黨一毛錢，而他的工作、在網路上的操作都和妻子無關，希望外界不要有其他臆測及影射。

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▲眼球中央電視台回應。（圖／翻攝自Facebook）



「眼球中央電視台」昨日才在臉書專業發感謝文慶祝訂閱人數破百萬，沒想到在寫手林瑋豐事件爆發後，訂閱數又下滑至99.8萬，對此，眼球也在感謝文留言處回應表示，林瑋豐的個人言行不代表頻道立場，目前已將其職務暫停，將查證其行為動機後再判斷是否繼續合作。

眼球中央電視台回應：

謝謝各位網友的留言，我們已經請林瑋豐先生將臉書帳號開啟。林瑋豐先生的個人言行，不代表本頻道立場。本頻道所有腳本，都是由團隊共同達成共識，才能著手進行製作，絕無網路所說的不實臆測。

我們始終不願主動干涉眼球中央電視台全體同仁，其個人在個人臉書與其他社群平台上所發布的文章。但若言論已嚴重影響到公司形象及團隊運作，基於觀眾對頻道的信任，我們會再審慎評估其做法，並進行必要的調整。

我們會再向林瑋豐先生查證其行為的動機，在查明真相之前，本台將暫停林瑋豐先生於眼球中央電視台的職務，事後也將依據事實情況，判斷未來是否繼續合作。