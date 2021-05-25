　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

親綠寫手自導自演被鄉民逆襲！「眼球」訂閱狂掉急切割、暫停職務

▲▼抹PTT認知作戰！林瑋豐稱「反串文化」深夜提5原因：太心急。（圖／翻攝林瑋豐臉書）

▲林瑋豐自導自演被抓包。（圖／翻攝自林瑋豐臉書）

記者崔子柔／綜合報導

親綠寫手林瑋豐昨（24）日在臉書發文指控PTT八卦板協助大陸打認知作戰，抹黑「衛服部疾管家」，沒想到被鄉民抓包全是在自導自演。才剛慶祝訂閱人數破百萬的「眼球中央電視台」回應，寫手林瑋豐的言行不代表頻道立場，並已將其職務暫停。

林瑋豐被抓包以PTT帳號「bj26bj」自導自演後，在臉書連發兩篇文道歉，解釋他在大學時期就註冊許多帳號在政治板進行反串留言，且沒拿過民進黨一毛錢，而他的工作、在網路上的操作都和妻子無關，希望外界不要有其他臆測及影射。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林瑋豐。（圖／翻攝自Facebook）

▲眼球中央電視台回應。（圖／翻攝自Facebook）

「眼球中央電視台」昨日才在臉書專業發感謝文慶祝訂閱人數破百萬，沒想到在寫手林瑋豐事件爆發後，訂閱數又下滑至99.8萬，對此，眼球也在感謝文留言處回應表示，林瑋豐的個人言行不代表頻道立場，目前已將其職務暫停，將查證其行為動機後再判斷是否繼續合作。

眼球中央電視台回應：

謝謝各位網友的留言，我們已經請林瑋豐先生將臉書帳號開啟。林瑋豐先生的個人言行，不代表本頻道立場。本頻道所有腳本，都是由團隊共同達成共識，才能著手進行製作，絕無網路所說的不實臆測。

我們始終不願主動干涉眼球中央電視台全體同仁，其個人在個人臉書與其他社群平台上所發布的文章。但若言論已嚴重影響到公司形象及團隊運作，基於觀眾對頻道的信任，我們會再審慎評估其做法，並進行必要的調整。

我們會再向林瑋豐先生查證其行為的動機，在查明真相之前，本台將暫停林瑋豐先生於眼球中央電視台的職務，事後也將依據事實情況，判斷未來是否繼續合作。

ET快訊
雙北3大疫情熱區曝！染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩
直擊！彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站
午後防強對流大雨！下波「更強更多」　滯留鋒面可能徘徊4、5天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嫩妹慘敗！4星座「喜歡成熟大姐姐」　沒耐性金牛認了：年紀小易爭吵

親綠寫手自導自演被鄉民逆襲！「眼球」訂閱狂掉急切割、暫停職務

萬華「9人蝸居共用衛浴」1確診　快篩結果出爐

感染率100%！彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

雙北3大疫情熱區曝！染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

被PPT逆襲二度道歉！　親綠寫手1137字護妻、暫停發文

午後防強對流大雨！下波「更強更多」　滯留鋒面可能徘徊4、5天

PChome宣布「雙北5區」暫停貨到付款、不送上樓　跟進momo

AZ疫苗首兩批接種破30萬「只剩3萬劑可用」　今增4起嚴重不良事件

快訊／高雄老夫妻打牌染疫再傳3家人　好市多中華店25日閉店清消

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

老外分享學8年中文的「惱人聲調」 逗趣舉例笑翻網：換粵語她會瘋掉

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

嫩妹慘敗！4星座「喜歡成熟大姐姐」　沒耐性金牛認了：年紀小易爭吵

親綠寫手自導自演被鄉民逆襲！「眼球」訂閱狂掉急切割、暫停職務

萬華「9人蝸居共用衛浴」1確診　快篩結果出爐

感染率100%！彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

雙北3大疫情熱區曝！染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

被PPT逆襲二度道歉！　親綠寫手1137字護妻、暫停發文

午後防強對流大雨！下波「更強更多」　滯留鋒面可能徘徊4、5天

PChome宣布「雙北5區」暫停貨到付款、不送上樓　跟進momo

AZ疫苗首兩批接種破30萬「只剩3萬劑可用」　今增4起嚴重不良事件

快訊／高雄老夫妻打牌染疫再傳3家人　好市多中華店25日閉店清消

528後繼續停課「機率高」　柯文哲、侯友宜共同宣布

「不只救一個人，而是整個家庭」　《火神的眼淚》10金句引人熱淚

繼續宅在家！本土確診飆破3千　陳時中鬆口：研議延長三級警戒

「雅婷怡君」免費龍蝦帶回家吃　王品尋人啟事調整外帶也適用

嫩妹慘敗！4星座「喜歡成熟大姐姐」　沒耐性金牛認了：年紀小易爭吵

親綠寫手自導自演被鄉民逆襲！「眼球」訂閱狂掉急切割、暫停職務

萬華「9人蝸居共用衛浴」1確診　快篩結果出爐

感染率100%！彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

擺脫震盪格局　美股收高186點！台積電ADR漲1.59%

美韓聲明提台海穩定「南韓該怎麼做」　五角大廈：美對台政策不變

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

大雷雨夜襲！水神框出台灣正中心

本土爆發「5/14以來已17死」

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

內用禁令一出！工人路邊吃飯「像過街老鼠」

momo宣布6項送貨調整

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

台大住院醫師藉疫情放長假　院長吳明賢公開信嘆「無情且傲慢」

親綠寫手認知戰　眼球中央說話了

桃園清心10字公告只做去冰驚呆萬人

AZ疫苗首兩批只剩3萬劑！今增4起嚴重不良事件

午後防強對流大雨　下波滯留鋒面更強！可能徘徊5天

更多熱門

相關新聞

被PPT逆襲二度道歉！親綠寫手切割護妻子

被PPT逆襲二度道歉！親綠寫手切割護妻子

親綠寫手林瑋豐昨（24）日在臉書發文指出，PTT八卦板協助大陸打認知作戰，抹黑「衛服部疾管家」，沒想到被鄉民抓包全是在自導自演。林瑋豐昨夜在臉書二度發文道歉，稱一切和妻子無關，且暫停「眼球中央電視台」寫手一職。

林瑋豐妻子是民進黨政務人員

林瑋豐妻子是民進黨政務人員

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

綠營轟PTT打認知戰　超神鄉民釣出「幕後寫手」

綠營轟PTT打認知戰　超神鄉民釣出「幕後寫手」

外帶打折「以前賣太貴？」　網揭1關鍵搖頭

外帶打折「以前賣太貴？」　網揭1關鍵搖頭

關鍵字：

林瑋豐PTT眼球中央電視台

讀者迴響

熱門新聞

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

WHA開幕！　邀請台灣不列入議程

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

大雷雨夜襲！水神框出台灣正中心

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面