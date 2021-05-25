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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／連3天「校正回歸」＋826！三級警戒恐延長？

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情延燒，昨再新增334例本土、校正回歸256例；而此波疫情爆發以來，10天已累計逾3500例本土確診。台北市長柯文哲昨示警，疫情的第3個高峰將落在28日，學生停課應會延長；新北市長侯友宜也稱528解封可能性「非常低」。面對疫情全台蔓延，防疫三級警戒是否該延長？《雲端最前線》25日邀請台大公衛教授陳秀熙，與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心22日首度公布「校正回歸」本土個案400例，隨後於23、24日分別公布校正170例、256例，讓「校正回歸」一詞成為各方討論焦點，也使得台灣的抗疫隱憂浮現，包含篩檢量能不足、各地醫療量能不均等。台大公衛教授陳秀熙近日受訪則提及，名詞怎麼用並不重要，「校正回歸」有兩大重要意義，分別是確實還原病例數，以及輔助疫調、重建流行曲線。

另一方面，全台確診數持續攀伸，雙北醫療量能受到考驗，台北市長柯文哲昨也向中央喊話，針對確診者，醫院病房別再限制「一人一室」。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥25日則坦言，目前雙北專責病房「一人一室」確有困難，將由指揮官視病人急迫性、醫院收治量能彈性調整，不限一人一室。

同時，世界衛生大會（WHA）已於日內瓦時間24日開議，台灣連5年未獲邀以觀察員身份列席。對此，民進黨發言人謝佩芬表示，WHO將政治考量擺在公衛專業前，損失的不僅是台灣人民，更是全世界；外交部則感謝4友邦為我仗義執言，強調國際合作是成功抗疫關鍵，唯有使台灣成為WHA觀察員、完整參與WHO相關技術性會議、機制及活動，全球才能有效終結疫情，真正達致WHO「全民均健」（Health for all）的最高目標。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

《ETtoday筋斗雲》

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
快訊／全國停課擬延長至6／11　各縣市下午同步宣布
防端午群聚「停課到6月中」？　北市教育局：下午中央將宣布
陸稱「願派專家來台協助」...李秉穎一句話霸氣回應！網讚：撿
380桌婚宴延2次！　發2600張喜帖「已撒20萬」
快訊／傳繼續停課到「6月中」！　北市教育局回應了
每日確診無法下降「2原因」曝　醫：柯P不想讓大家失望

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