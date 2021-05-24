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快訊／網傳大量萬華肺炎遺體集中焚燒、移除疾管家　蔡英文回應了

▲▼面對疫情，總統蔡英文晚間提出2呼籲。（圖／蔡英文臉書）

▲面對疫情，總統蔡英文晚間提出2呼籲。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

國內新冠肺炎疫情未歇，總統蔡英文24日晚間透過臉書，提醒國人在面對疫情的同時，要注意兩件事情，除了近期網路上的謠言之外，她強調，防疫是協同作戰，有討論機制、有互助系統，有任何問題，就透過管道來處理、來解決，現在最不需要的就是彼此對抗，病毒從不管我們支持哪一個政黨、喜歡哪一位政治人物，只有放下心中的芥蒂，一起來面對疫情的考驗，台灣才能度過眼前這一關。

首先，蔡英文表示，最近網路上不僅謠傳「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等假訊息，甚至有人鼓吹移除「疾管家」，這些都會影響台灣的防疫，請大家一定要注意。

蔡英文指出，去年疫情爆發到現在，從接收疫情資訊、購買口罩、到落實店家實聯制、澄清假訊息，疾管家官方LINE帳號都發揮了重要的功能，而指揮中心的防疫指引，更是帶領台灣度過多次疫情的挑戰。所以，千萬別被誤導了。

接著，蔡英文請國人注意第二件事情，有關國內縣市政府與中央之間，有意見不一，以及溝通的問題。蔡英文表示，台灣是民主國家，各種聲音都有，這是很正常的事，在防疫過程中，我們也經歷過縣市間的意見不一：像是要不要普篩、有沒有需要方艙醫院、需不需要搶購物資、中國疫苗受不受信任等討論。

蔡英文說，任何政策的拍板，一定會聽取各方意見、經過專業的判斷，也一定會被民意所監督檢驗。經過這一年多的防疫，答案很清楚，指揮中心的指引，大方向來說是對的，小細節的修正，也是大家都能夠接受的。

對於地方政府，蔡英文表示，他們在防疫最前線，有時候對指揮中心有不同意見，在上週全國進入第三級警戒後，我們每天召開「全國防疫會議」，讓中央和地方可以加強協調合作，一起來整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥假訊息。

蔡英文說，指揮中心除了針對地方的需求，來滾動檢討做法、提供必要協助外，也在每天上午加開記者會，對外說明協調處理的事項，「我要再強調一次，防疫是協同作戰，我們有討論機制、有互助系統，有任何問題，就透過管道來處理、來解決，現在最不需要的就是彼此對抗」。

蔡英文拜託國人，病毒從不管我們支持哪一個政黨、喜歡哪一位政治人物，只有放下心中的芥蒂，一起來面對疫情的考驗，台灣才能度過眼前這一關。

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