台北2女轉戰彰化！秀妃養生會館6女確診　至少40男客「有連結」





▲彰化員林秀妃養生館6人染疫。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化確診案例逐日攀升，今年累計總確診96人，今天新增12例，除了與水果盤商有關外，較令人關注的是其中有6例是來自員林市秀妃養生會館，這6名單身陸籍女工作者，共同住在會館，病毒感染率100%，衛生局緊急匡列40名尋芳客進一步調查中，希望疫情不要像萬華擴散蔓延。

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彰化縣長王惠美與衛生局長葉彥伯下午3點召開線上直播防疫記者會時指出，目前居家隔離1191人，已完成篩檢6407人，今日新增12例之中，水果販賣商傳染鏈累計76案，另一個是新增單一名72歲阿公感染個案，累計8案。萬華家族聚餐傳染鏈新增2案，累計7案包括56歲女(岳母表姊)、 75歲女(岳父姊)；員林市內1家養生館群聚，新增5例。

▲彰化秀妃養生會館6人確診。（圖／彰化縣衛生局提供）

葉彥伯指出，自政府公布八大行業因疫情暫停營業後，秀妃養生會館也於15日關門，昨日公布1名46歲陸籍女19日發病，22日確診個案，因感染源不明，今天又有5名陸籍女確診，年齡介於44歲到61歲之間，目前初步調查，只知有2名確診女於5月中旬台北轉戰南下員林，至於感染源仍在調查。

衛生局長葉彥伯表示，今天彰化疫情陽性率又上升，可見有另一波疫情又開始了，流行是可以控管，但一波未平一波又起，要確實控管疫情就是靠強力的疫調與民眾的配合。

葉局長指出，值得注意的是養生館新增5例，這個傳染鏈已有6位，1位是昨天確診的46歲大陸籍女性，她在5月19日發病、5月20日確診，確診時的ct值14.7，病毒量非常高，衛生局前天晚上接到通報後立刻匡列採檢，會館內連她共有6位，都是大陸籍且年紀相近，昨天報告出來ct值都在20以下，病毒力非常強且在一個會館內，並有6位發病，且發病時間很接近，都在5月19日～21日，是病毒量非常高的群聚，往前推算感染至少在15日或更早，也擔心是有客人把病毒帶過來，所以匡列接觸者，會從5月1日開始匡列，特別提醒大家，6位工作者都全部感染，都是很高的病毒量，感染率百分之百。

葉局長進一步指出，今天公布的足跡就是員林市三義里莒光路185號秀妃養生會館，特別提醒5月1日至23日，來過這處養生會館的民眾，或是您所認識的朋友有去過，請務必做好自主健康管理，只要有確定至該處接受服務，甚至不必等到症狀出現，請立刻就醫採檢，若對接觸史不了解，也可撥衛生局電話，同仁都會保密方式協助，這個群聚，要拜託所有鄉親一起注意，大家一起守住。

彰化確診人數臨界破百，王惠美憂心忡忡，看到養生會館確診新增6例，感染源不明，深怕彰化成為萬華第二，也請民眾「暫停人與人的連結」，防疫情擴散，同時呼籲民眾若有5月1日曾前往秀妃養生館消費，務必要出面主動配合採檢。

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