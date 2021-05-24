首日7500人擠爆會場搶打疫苗！　日本2大規模接種中心正式開打

▲此次率先開放65歲以上長者預約施打。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府在疫情最嚴重的東京與大阪開設大規模新冠疫苗接種中心，24日正式開打，兩地首日共計有7500人預約。據估計，2間接種中心自下周起便能達到最高效能，每日可替1萬5000人施打疫苗，有效加速提高日本的疫苗接種率。此次接種僅開放65歲以上長者預約，目標在7月底前完成老年人疫苗施打。

根據《日本放送協會》報導，由於東京與大阪疫情最為嚴重，日本當局分別於兩地設立大規模接種中心，上周開始接受預約，24日正式開打，目前主要提供輝瑞疫苗與莫德納疫苗。日本雖然已經特例批准AZ疫苗，但有鑑於國外血栓副作用案例，暫時不開放施打。

▲▼日本大規模疫苗居接種中心24日正式開打。（圖／路透）



自衛隊一共派遣了280名具有醫師與護理師資格的隊員前往現場支援，另外募集到200名民間護理師到場。擁有醫師資格的自衛隊員在場負責問診工作。

位於東京的大規模接種中心24日收到5000人預約，大阪則為2500人。當局表示，下周起將可發揮最大施打量能，每日共可消化1萬5000名預約者，其中東京為1萬人、大阪5000人。預計7月底前即可完成高齡者疫苗接種的目標。

現年65歲的柴田健次事前已經在網路上完成預約，儘管上午8時才正式開打，但他上午6時20分就已經抵達東京大規模接種中心的會場外排隊，並成為東京地區的首位接種民眾。他興奮表示，因為非常期待所以早上4時就醒了，等到完成第二劑的接種，就能到處玩樂了。

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