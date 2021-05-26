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快訊／防疫紓困　蔡易餘建議中央「排富，每人發1個月基本工資」

▲蔡易餘25日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

▲蔡易餘25日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情未降溫，全國三級警戒延至6月14日，衝擊許多行業及民眾生計，行政院提案將紓困預算加碼到6300億元，待立法院三讀。對此，民進黨立委蔡易餘25日建議中央盡速啟動機制防疫紓困，排富後每人發放一個月基本工資

蔡易餘指出，因應疫情近來餐廳，美容院、夜市以及攤販業者幾乎都暫停營業，許多行號也對勞工採用無薪假的方式，疫情影響許多中小企業與基層勞工的生計，而昨日也宣布三級警戒至6月14日，他認為應加速紓困速度，因此向中央建議，制定好排富條款及相關規定後，優先發放一個月基本工資的現金給民眾，幫助人民度過難關、減緩民生衝擊，穩疫情、穩經濟、更要穩民心。

蔡易餘表示，而在去年勞工基準補助時，引起民間反彈聲音很大，因為許多加入職業工會者，是地主、房東或者具有經濟基礎者，還沒有從事該項行業，是需投保勞健保用「靠行」的方式加入工會，才有開著賓士去領三萬的情景發生。

蔡易餘說，過去曾出現過內需產業勞工卻到外銷產業的職業工會投保，因此拿不到補助；外銷產業勞工到內需產業的職業工會投保卻拿到補助，這樣的補助標準並沒有幫助到實際需要幫助的勞工，中央應該要有相關的補助配套措施。

蔡易餘也強調，立法院紓困條例修正將預計在5月31日三讀通過，他剛剛也在民進黨線上中常會呼籲行政院盡快基本工資現金發放、研擬中小企業的紓困措施、勞工紓困補助以及其他紓困配套措施，三讀後就能趕緊實施、執行，讓真正有需要的民眾和產業都能實際受益。

▼蔡易餘25日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

▼蔡易餘25日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

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關鍵字：

蔡易餘紓困基本工資新冠疫情台灣防疫社區感染

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