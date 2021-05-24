帶小孩到醫院領藥遭「路人狂酸」　媽難過：他快沒有藥吃了

▲媽媽不得已帶孩子到醫院抽血領藥，卻被路人狂酸，忍不住委屈發文。（示意圖／姜國輝記者攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

國內疫情嚴峻，全國三級警戒，中央流行疫情指揮中心也呼籲大家非必要別外出，各大醫院也降載防堵疫情。不過有網友無奈表示，孩子的藥最多只能撐到6月中，沒辦法只好帶著孩子到醫院抽血、領藥，卻不斷被路人以異樣眼光看待，讓她難過地問「要我怎麼辦....？不回診他很快就沒有藥吃了。」



一名女網友在臉書「爆怨2公社」社團發文表示，知道最近疫情嚴重，她和孩子從10日起就沒離開家門，但前幾天是兒子預定回醫院抽血，並再次領藥的日子，因為備用藥撐不到6月中，孩子又每天都必須用藥，但必須抽血才能確認下一次的藥量，考量到疫情嚴重，不得已決定帶孩子回診。





她表示，赴診時認真幫小孩口罩戴好戴滿，整天都沒拿下來，不小心摸到東西，一定馬上噴酒精，接著洗手消毒，「我真的很努力很努力了...可是看到小孩出現在醫院的人們...『怎麼帶小孩來這裡啦！』『你不知道現在很可怕嗎？』『不怕死也不要拖著小孩吧！』」讓她難過又無奈地表示，「要我怎麼辦....？不回診他很快就沒有藥吃了...我的小孩我很在乎好嗎？」



網友們看後紛紛暖心留言安慰，「嘴長在別人臉上，要說什麼是他們的自由，不用在意！沒有一個當媽的願意孩子生病，做好我們自己的事就好了！」、「哪一個媽媽希望帶孩子去醫院，辛苦你了也辛苦了寶寶」、「管他人說什麼，孩子最重要」、「如果可以，誰願意抱小孩去醫院？」、「該回診就要回診，不要理會那種輕重不分的人，你們防護要做好，其餘酸言酸語當垃圾」、「這個時期，誰不知道要避免去醫院，會去醫院都是不得不的。加油！」