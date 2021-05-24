企業自救第一槍！森鉅科技自購快篩為350員工檢測　黃偉哲說話了

▲台南市長黃偉哲表示，若是企業自購快篩劑在自己內部場所自行對員工做篩檢，市府不會去阻擋的，但不得前往公部門篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內疫情嚴峻，政府忙著為高風險民眾進行篩檢，民間企業為了防疫，也自主展開抗疫措施，森鉅科技材料公司，聘請專業醫師代購快篩試劑，替公司內自家員工進行篩檢，台南市長黃偉哲表示，若是企業聘請醫師自購快篩劑，在企業自己內部場所自行對員工做篩檢，市府不會去阻擋，但不得前往公部門篩檢站篩檢。

據了解，上櫃公司森鉅科技材料公司，請前台南市副市長、醫師顏純左代購快篩劑，從5月22日到24日分3批逐一替自家350名員工進行檢測，快篩劑只要10分鐘就能初步知道是否陽性或陰性，如陽性則需前往醫院做進一步確診檢驗，惟目前新冠肺炎快篩都是由公部門執行，該公司自費篩檢的做法也引起適法性疑慮。

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台南市長黃偉哲對此表示，民間企業如果要自己做內部篩檢，聘請醫師在企業內部場所進行篩檢，市府並不會去阻擋，但不可以前往公部門篩檢站做篩檢，因公部門的篩檢站只為被匡列高風險的民眾篩檢使用，並非一般企業想篩檢就可以篩檢。

黃哲進一步說明指出，企業可自行要買快篩劑來為員工進行初步篩檢，惟因快篩會有偽陽性、偽陰性的問題，若驗出陽性，就要自己再去做核酸PCR檢測來進一步確診，這樣還是會跟公共衛生系統連上線。簡單說還是要前往醫院就醫檢查。

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