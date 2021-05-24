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謊稱炸彈威脅！班機迫降白俄首都明斯克　警方趁機逮捕反對派人士

▲▼白俄羅斯迫使客機降落首都 機上反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）被捕。（圖／路透）

▲萊恩航空迫降明斯克機場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

由希臘起飛前往立陶宛的一架瑞恩航空（Ryanair）班機，在途經白俄羅斯時被通知有炸彈威脅，因此循導引轉為降落在白俄首都明斯克（Minsk）；結果班機根本沒有炸彈威脅，而是白俄當局在飛機降落後，立刻逮捕機上流亡的白俄反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。班機之後已獲准繼續前往立陶宛，歐盟多國則對白俄行徑發出譴責。

綜合外電報導，瑞恩航空班機23日自希臘雅典起飛，預計抵達立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。不過經明斯克機場塔台人員連絡後，該架班機中途轉向白俄羅斯首都的機場迫降，普羅塔塞維奇隨即被逮捕，而班機在數小時後才終於獲准起飛，於23日18時25分安全飛抵維爾紐斯。

▲▼白俄羅斯迫使客機降落首都 機上反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）被捕。（圖／路透）

▲反對派人士普羅塔塞維奇被捕。（圖／路透）

白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府的新聞部門指出，該命令由盧卡申科親自下達，並派出一架米格-29戰機（Mig-29）伴飛。

對此，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）譴責白俄羅斯的舉動是「國家恐怖主義行徑」；法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）則呼籲歐盟應做出強而有力且一致的回應；歐盟發言人表示將於24日和25日的峰會上，針對此起重大外交事件討論可能的制裁措施。

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