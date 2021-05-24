白俄特務「反串飛機乘客」喊：有炸彈！　迫降逮捕反政府記者

▲白俄羅斯反政府人士羅塔塞維奇（Roman Protasevich）莫名被捕，夥伴舉牌問人在哪裡？（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

歐洲瑞安航空 （Ryanair）一架從希臘飛往立陶宛的班機，一度傳出經過白俄羅斯（又譯白羅斯）遭到劫機，並且迫降在明斯克機場，但隨後才發現真相其實是白俄羅斯特務假扮乘客，並且聲稱有炸彈，為了逮捕機上一名反政府記者。

根據白俄羅斯官媒《白通社》（BELTA）報導，在當地時間23日，瑞安航空公司一架從希臘首都雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的波音737客機當天緊急降落在白俄羅斯首都明斯克機場，該航班上可能有爆裂物，在迫降時由一架米格-29戰機護送。

報導指出，該航班上共有123名乘客，飛機降落後機上乘客被陸續帶到明斯克機場過境區進行檢查，航班的行李也接受了安檢，安全人員未發現爆炸裝置，飛機目前仍在明斯克機場等待起飛。白俄羅斯官媒對於逮捕反對派人士，隻字未提。

《法新社》引述白俄羅斯反對派人士說法，今年26歲的白俄羅斯反對派社群「 Nexta 」創辦人普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）在明斯克被捕，他在去年遭到白俄羅斯當局指控「參與恐怖主義活動」、「煽動大規模騷亂」等罪名，相關罪名可以被判刑長達15年。

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

Nexta聲稱，在降落後飛機上並沒有發現炸彈，所有乘客都被要求重新安檢，普羅塔塞維奇就在這個過程中被捕。

相關消息甚至引發立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）的關注，因此在臉書發文表示，「白俄羅斯政權逮捕在立陶宛獲得庇護地位的反對派人士，我要求白俄羅斯當局立刻釋放被捕人士，並允許他繼續前往維爾紐斯，我呼籲北約與歐盟盟友，立刻對白俄羅斯政權對於國際民航構成威脅做出反應，國際社會必須動起來，確保類似事件不再發生，我明天將在布魯塞爾舉行的歐洲理事為上談及此事」。