白俄特務「反串飛機乘客」喊：有炸彈！　迫降逮捕反政府記者

▲白俄羅斯反政府人士羅塔塞維奇(Roman Protasevich)莫名被捕,夥伴舉牌問人在哪裡?(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

歐洲瑞安航空 (Ryanair)一架從希臘飛往立陶宛的班機,一度傳出經過白俄羅斯(又譯白羅斯)遭到劫機,並且迫降在明斯克機場,但隨後才發現真相其實是白俄羅斯特務假扮乘客,並且聲稱有炸彈,為了逮捕機上一名反政府記者。

根據白俄羅斯官媒《白通社》(BELTA)報導,在當地時間23日,瑞安航空公司一架從希臘首都雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)的波音737客機當天緊急降落在白俄羅斯首都明斯克機場,該航班上可能有爆裂物,在迫降時由一架米格-29戰機護送。

報導指出,該航班上共有123名乘客,飛機降落後機上乘客被陸續帶到明斯克機場過境區進行檢查,航班的行李也接受了安檢,安全人員未發現爆炸裝置,飛機目前仍在明斯克機場等待起飛。白俄羅斯官媒對於逮捕反對派人士,隻字未提。

《法新社》引述白俄羅斯反對派人士說法,今年26歲的白俄羅斯反對派社群「 Nexta 」創辦人普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)在明斯克被捕,他在去年遭到白俄羅斯當局指控「參與恐怖主義活動」、「煽動大規模騷亂」等罪名,相關罪名可以被判刑長達15年。

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9