台大醫曝疫情持續傳播徵兆　「新行政區出現確診者」

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心23日公布，本土病例增加287例，個案分布新北市142例，以板橋區32例為多；台北市77例，以萬華區38例為多。台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民認為，現階段無法依靠快篩站陽性率判斷疫情是否仍在持續傳播，但如果有新的行政區出現確診者，就是一種徵兆。

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

隨著新冠肺炎疫情延燒，各縣市紛紛成立快篩站。中央流行疫情指揮中心23日公布6縣市快篩站每日檢驗量能及結果，其中5月22日台北市快陽性率有些微升高，從5月21日的6.9％增加到22日的8.8％。

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台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民向《聯合新聞網》表示，快篩站陽性率達2％至3％，代表染疫人數還很多、社區仍有隱形傳播鏈，加上無法依靠快篩站陽性率釐清社區是否仍有持續傳播的現象，但如果有新的行政區出現確診者，那就是一大徵兆。

▲新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」啟用。（圖／記者黃克翔攝）

而根據指揮中心公布的資料可見，台北市在5月14日至16日陽性率都落在10％左右，之後在5月17日下降到8.4％，5月18日再降至5.2％，5月19日更降到4.4％，但在5月20日又開始回升，回到5.6％，5月21日則是6.9％，5月22日又升到8.8％。

另外，依據確診個案來看，台北市從5月13日開始到5月22日，檢出1309人確診，陽性率平均是7.5％；新北市檢出170人確診，陽性率是3.4％；苗栗縣檢出1人確診，陽性率0.9％；台中市檢出31人確診，陽性率1.9％；連江縣則檢出3人確診，陽性率是3.8％。

究竟何時民眾才能稍微放心，指揮官陳時中23日透露，未來一週是重要觀察期，包含陽性率變化、確診個案變化、分布情況與來源收斂等，都是重要的參考因素。