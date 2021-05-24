國軍大功臣！石門水庫「清淤超標」　水利署：挖出更多滿庫空間

▲石門水庫蓄水率不到10%，水利署進行清淤作業。（圖／資料照）

文／中央社

經濟部水利署長賴建信今天（23日）表示，因國軍5單位投入清淤，加上水利署第10河川局、北水局等努力，單在石門水庫清出的淤泥量已達64萬立方公尺、超出既定目標，今年有望為石門水庫爭取更多蓄水空間。

行政院長蘇貞昌今年3月下令擴大清淤，國防部配合投入陸軍第六、八、十軍團、工兵訓練中心、海軍陸戰隊都支援水庫陸挖清淤。行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成今天在賴建信等人陪同下，赴石門水庫羅浮工區視察，並慰勞國軍與水利署人員。

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賴建信簡報時指出，石門水庫不同庫區的清淤策略有別，最下游有永久河道放水口、電廠防淤設施，庫區則是配抽砂船抽泥，一天最多可以有1萬立方公尺左右的清淤；上游則透過陸挖方式清淤，分別由六軍團53工兵群與經濟部水利署北區水資源局、第10河川局在羅浮至義興之間4區塊陸挖。

賴建信說，自3月19日接獲指示後即動員整備清淤、加強陸挖，截至16日止，石門水庫的清淤量，國軍達14萬立方公尺、第10河川局達10萬立方公尺、北水局達40萬立方公尺，清淤量共計64萬立方公尺，清淤量已超越既定目標。

賴建信表示，石門水庫今年預計陸挖80萬立方公尺、抽泥325萬立方公尺以及水力排砂117萬立方公尺，總清淤量將達522萬立方公尺，將超過上游入庫年平均輸砂量342萬立方公尺，有望為水庫爭取到更多的滿庫空間。

石門水庫年底將啟用阿姆坪防淤隧道，賴建信表示，此防淤隧道將兼具輸泥管道、沖淤通道、排洪隧道甚至車行等多重功能，排洪能力將達每秒600立方公尺，防淤能力則為每年64萬平方公尺。

第三作戰區53工兵群營長黃中校表示，工兵群投入清淤以來，每日清淤時間為上午7時至下午5時，藉由支援清淤作業，讓士兵熟悉機具操作，提升技能外，同時磨練幹部指揮與管制作為，符合平戰合一精神。因此，在國軍的投入下，期盼讓國人更安心，表達對「美麗家園 由我守護」的決心。

本次協助清淤的53工兵群也特地製作了「工兵」與「疏濬」的臂章。黃中校表示，臂章除了識別之外，也代表參與官兵的使命感與榮譽心。

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