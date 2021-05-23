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全球景氣何時復甦　諾貝爾得主「須完成這件事」

▲美國製造業與就業經濟數據近期表現不佳，讓市場對中美貿易戰的擔憂加劇。（圖／路透）

▲全球疫苗施打普及就是接近景氣復甦開始。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

2021年清華五道口全球金融論壇在北京舉行，談到現在是接種疫苗的關鍵。2001年諾貝爾經濟學獎得主邁克爾·斯賓塞（Michael Spence）表示，可能到2022年時，可以達到完全的疫苗接種，這樣才可以真正地接近全球經濟復甦的開始，也就是所謂的「後疫情時代」。

《新京報》報導指出，該活動參加學者有紐約大學教授、2001年諾貝爾經濟學獎獲得者邁克爾·斯賓塞，以及清華大學金融科技研究院副院長、清華大學國家金融研究院中國保險與養老金研究中心主任魏晨陽。

談及未來最看好的領域，斯賓塞認為，第一是數字化的轉型，疫情讓數字經濟的轉型越來越快，人們使用的工具非常強大。另外，在經濟的包容性方面，中國就是很好的例子，包括電商等獲得很大收益。

斯賓塞說，第二是生物製藥的黃金時代發展。現在面臨一個很強大的機會和工具來推動這方面的發展，而且越來越普及。

▲摩根史坦利指出，世界經濟成長放緩拖累了市場對石油的需求。（圖／路透）

▲能源轉型是「後疫情時代」關鍵。（圖／路透）

第三是能源轉型，必須要實現能源的轉型來應對氣候變化和實現可持續發展。現在基本上各國都有承諾，包括公民、企業都希望能夠應對氣侯變化，如果把這些加起來的話，對於實現可持續發展的目標來說是非常重要的。

斯賓塞還提出，「對於中國來說，經濟雖然有增長，但主要還是靠總體的投資，消費的貢獻率可以進一步提高。 」消費對於經濟增長的貢獻率，在60%左右才是比較合理的。

斯賓塞認為，依照現在疫情發展，力拚內需提升經濟是關鍵；需要有更針對性的政策來推動內需，讓人民有更多收入進行消費。

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