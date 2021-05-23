再增6死亡！年齡50多歲至80多歲　5人有慢性病史

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今日增加6例死亡，都是50歲以上年紀較長者，最早發病時間在5月10日，其中5人本身有慢性病史，國內累積死亡達到19例。

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布新增國內290例COVID-19確定病例，分別為287例本土及3例境外移入(案4023、案4227、案4228)。另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增6例死亡(案1912、案2384、案2483、案2986、案3304、案3417)。

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指揮中心表示，今日新增之287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多(以板橋區32例為多)，其次為臺北市77例(以萬華區38例為多)，桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、臺中市及彰化縣各5例，臺南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以臺北市88例最多(以萬華區48例為多)，其次為新北市73例(以板橋區17例為多)，彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、某社團相關5例、某水果商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增6例死亡個案，為5男(案1912、案2384、案2986、案3304、案3417)1女(案2483)，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月20日，確診日介於5月17日至5月22日，死亡日介於5月20日至5月21日。上述6名個案，除案2483外，餘5人皆有慢性病史。